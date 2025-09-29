Dan prije vlastitog vjenčanja Josip Brakus iščašio je zglob, no nije dopustio da ga to omete

Glumac Josip Brakus, poznat po ulozi u RTL-ovoj seriji San snova, u subotu je izgovorio sudbonosno „da” liječnici Karli Turudić. Mladenci su se zakleli na vječnu ljubav pred obitelji i prijateljima, a iz crkve su izašli uz pjesmu, pljesak i baklje, dok je u pozadini vijorila hrvatska zastava. Sve su zabilježili njihovi prijatelji na Instagram pričama.

Loš tajming

Samo dan prije vjenčanja Brakus je doživio nezgodu – iščašio je zglob. Liječnici su mu preporučili longetu, no on ju je odbio i na vlastito slavlje stigao sa štakom. Ipak, čim je krenula vesela fešta, bol je pala u drugi plan.

Poznata lica

Među uzvanicima bili su Borko Perić, Goran Navojec, Elizabeta Kordić i Antonija Blaće. Uz pjesmu, ples i smijeh slavilo se do ranih jutarnjih sati. Poseban trenutak dogodio se kada su Brakus i Karla preuzeli pozornicu pa zajedno rasplesali cijelu dvoranu.

Foto: Screenshot/instagram

Ceremonija je održana pred obitelji i brojnim prijateljima, a mladenci su iz crkve izašli uz ovacije, pjesmu, pljesak i baklje. Hrvatska zastava u pozadini i euforična atmosfera stvorili su prizore dostojne filmske scene, pisao je Net.hr ranije.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

