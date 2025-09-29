NEZGODNO /

Dan prije vlastitog vjenčanja Josip Brakus iščašio je zglob, no nije dopustio da ga to omete

Dan prije vlastitog vjenčanja Josip Brakus iščašio je zglob, no nije dopustio da ga to omete
×
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Liječnici su mu preporučili longetu, no on ju je odbio i na vlastito slavlje stigao sa štakom

29.9.2025.
12:28
Hot.hr
Goran Stanzl/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Glumac Josip Brakus, poznat po ulozi u RTL-ovoj seriji San snova, u subotu je izgovorio sudbonosno „da” liječnici Karli Turudić. Mladenci su se zakleli na vječnu ljubav pred obitelji i prijateljima, a iz crkve su izašli uz pjesmu, pljesak i baklje, dok je u pozadini vijorila hrvatska zastava. Sve su zabilježili njihovi prijatelji na Instagram pričama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Josip Brakus (@josip_brakus)

Loš tajming

Samo dan prije vjenčanja Brakus je doživio nezgodu – iščašio je zglob. Liječnici su mu preporučili longetu, no on ju je odbio i na vlastito slavlje stigao sa štakom. Ipak, čim je krenula vesela fešta, bol je pala u drugi plan.

Poznata lica 

Među uzvanicima bili su Borko Perić, Goran Navojec, Elizabeta Kordić i Antonija Blaće. Uz pjesmu, ples i smijeh slavilo se do ranih jutarnjih sati. Poseban trenutak dogodio se kada su Brakus i Karla preuzeli pozornicu pa zajedno rasplesali cijelu dvoranu.

Dan prije vlastitog vjenčanja Josip Brakus iščašio je zglob, no nije dopustio da ga to omete
Foto: Screenshot/instagram

Ceremonija je održana pred obitelji i brojnim prijateljima, a mladenci su iz crkve izašli uz ovacije, pjesmu, pljesak i baklje. Hrvatska zastava u pozadini i euforična atmosfera stvorili su prizore dostojne filmske scene, pisao je Net.hr ranije.  

Dan prije vlastitog vjenčanja Josip Brakus iščašio je zglob, no nije dopustio da ga to omete
Foto: Goran Stanzl/pixsell

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka u narednim danima

Josip BrakusSvadbaVjenčanjeOzljeda
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEZGODNO /
Dan prije vlastitog vjenčanja Josip Brakus iščašio je zglob, no nije dopustio da ga to omete