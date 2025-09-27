Josip Brakus iz serije 'San snova' uplovio je u bračnu luku s dugogodišnjom partnericom Karlom

Jedno od najiščekivanijih vjenčanja domaće glumačke scene ovoga vikenda zasjalo je punim sjajem. Josip Brakus (32), glumac poznat po ulozi u seriji San snova, oženio je dugogodišnju partnericu Karlu Turudić, a snimke i fotografije s njihovog slavlja preplavile su društvene mreže.

Ceremonija je održana pred obitelji i brojnim prijateljima, a mladenci su iz crkve izašli uz ovacije, pjesmu, pljesak i baklje. Hrvatska zastava u pozadini i euforična atmosfera stvorili su prizore dostojne filmske scene. Među brojnim okupljenima koji su podijelili ovaj radosni trenutak na društvenim mrežama našla se i kolegica glumica Elizabeta Brodić.

Proslava je započela još prijepodne ispred kazališta Kerempuh, gdje je Brakus zaposlen kao član ansambla. Uz pjesmu, smijeh i poznata glumačka lica poput Borka Perića i Gorana Navojca, bilo je jasno da će ovo biti dan za pamćenje.

U jednom od ranijih intervjua za Story, Brakus je ispričao kako je izgledala prosidba: "Bili smo na jezeru Como u Italiji. George Clooney nažalost nije bio tamo, htjeli smo se i s njim malo podružiti. Bilo je lijepo, nadam se i romantično – ali to je bolje da pitate Karlu", našalio se.

Karla je potvrdila kako je prosidba bila vrlo romantična, a Josip je otkrio i simpatičan detalj – prije nego što je kleknuo, zatražio je dopuštenje od njezina oca. "Njen tata je vojnik, pa me bilo pomalo strah da to ne bude previše tradicionalno", priznao je uz smijeh.

Par je zajedno od 2022. godine, a spojila ih je Karlina najbolja prijateljica. "Iskreno, nije mi jasno čime sam je osvojio. Mislim da je 12 liga iznad mene… Reći ću samo da je jako zgodna, lijepa, pametna i duhovita'' rekao je Brakus tada.

