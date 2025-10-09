Dan nakon okupljanja u čast Halida građani donose cvijeće: 'Pamtit ćemo te cijeloga života'

Povodom smrti legende narodne glazbe Halida Bešlića, sinoć se u Sarajevu okupio velik broj građana koji su željeli odati počast omiljenom pjevaču. Obožavatelji iz cijele regije oprostili su se od jednog od najznačajnijih glazbenika ovih prostora, čije će pjesme zauvijek ostati urezane u srcima svih generacija.

Foto: Armin Durgut/pixsell

I dan nakon emotivnog okupljanja, građani nastavljaju dolaziti – donose cvijeće, svijeće i plišane igračke.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Ispred Doma mladih postavljena je Halidova fotografija uz veliko crveno srce, na kojem stoji natpis: "Pamtit ćemo te cijeloga života."

Podsjetimo, dok su gradom sinoć odzvanjali Halidovi hitovi, mnogi su brisali suze s lica.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Halid je iza sebe ostavio sina Dinu, koji je na okupljanju pjevao očeve pjesme, a neizmjernu tugu nije mogao sakriti. U jednom trenutku je pohrlio u zagrljaj Halidovom harmonikašu.

