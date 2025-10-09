Posljednja fotografija Halida s liječnicima slama srca: 'Izgledao je gotovo prepolovljeno'

Pjevač Halid Bešlić bolovao je od teške i neizlječive bolesti, raka jetre. Danima se osjećao loše, gubio je na težini i bio vidno iscrpljen, zbog čega su ga liječnici uputili na magnetsku rezonancu i druge pretrage, kako bi se otkrio uzrok njegovog stanja.

Kurir je objavio fotografiju nastalu u trenutku kada su liječnici poslali Halida na sve pretrage kako bi utvrdili zbog čega se danima osjećao loše, gubio na težini i što se zapravo događa. Fotografiju možete pogledati OVDJE.

"Već tada Halid je izgledao vrlo iscrpljeno i oslabljeno, gotovo neprepoznatljivo. Ipak, čak i kad mu nije bilo dobro, nije skidao osmijeh s lica. Liječnici, medicinske sestre i bolničko osoblje bili su oduševljeni što je Halid upravo kod njih na pretragama, pa su iskoristili priliku i fotografirali se s njim za uspomenu – nažalost, posljednji put", otkrio je izvor za Kurir.

Brinuo za suprugu

"Svi su se ovdje iskreno i s puno pažnje brinuli za njega do samoga kraja. I on se borio. Znao je da je teško bolestan, ali nije bio svjestan da mu doslovno preostaju još samo dani, jer su se metastaze već proširile na cijelo tijelo", dodao je.

Foto: Almir Panjeta/halopix

Halidova supruga Sejda se također liječila u bolnici, a pjevač se stalno raspitivao za njezino stanje.

"Samo se za nju raspitivao i zanimao. Za sebe – ništa. Takav je bio čovjek", ispričao je izvor.

Podsjetimo, komemoracija i sahrana pjevača Halida Bešlića održat će se u ponedjeljak, 13. listopada, u Sarajevu. Komemoracija će biti održana u Narodnom kazalištu u Sarajevu s početkom u 11 sati, gdje će se okupiti brojni prijatelji, kolege, članovi obitelji i obožavatelji kako bi odali počast ovom glazbenom velikanu. Nakon komemoracije, u 13 sati održat će se pogrebna ceremonija u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a Halid Bešlić bit će pokopan na gradskom groblju Bare u 15 sati.

