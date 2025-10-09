Posljednja fotografija Halida s liječnicima slama srca: 'Izgledao je gotovo prepolovljeno'
'Metastaze su se već proširile na cijelo tijelo'
Pjevač Halid Bešlić bolovao je od teške i neizlječive bolesti, raka jetre. Danima se osjećao loše, gubio je na težini i bio vidno iscrpljen, zbog čega su ga liječnici uputili na magnetsku rezonancu i druge pretrage, kako bi se otkrio uzrok njegovog stanja.
Kurir je objavio fotografiju nastalu u trenutku kada su liječnici poslali Halida na sve pretrage kako bi utvrdili zbog čega se danima osjećao loše, gubio na težini i što se zapravo događa. Fotografiju možete pogledati OVDJE.
"Već tada Halid je izgledao vrlo iscrpljeno i oslabljeno, gotovo neprepoznatljivo. Ipak, čak i kad mu nije bilo dobro, nije skidao osmijeh s lica. Liječnici, medicinske sestre i bolničko osoblje bili su oduševljeni što je Halid upravo kod njih na pretragama, pa su iskoristili priliku i fotografirali se s njim za uspomenu – nažalost, posljednji put", otkrio je izvor za Kurir.
Brinuo za suprugu
"Svi su se ovdje iskreno i s puno pažnje brinuli za njega do samoga kraja. I on se borio. Znao je da je teško bolestan, ali nije bio svjestan da mu doslovno preostaju još samo dani, jer su se metastaze već proširile na cijelo tijelo", dodao je.
Halidova supruga Sejda se također liječila u bolnici, a pjevač se stalno raspitivao za njezino stanje.
"Samo se za nju raspitivao i zanimao. Za sebe – ništa. Takav je bio čovjek", ispričao je izvor.
Podsjetimo, komemoracija i sahrana pjevača Halida Bešlića održat će se u ponedjeljak, 13. listopada, u Sarajevu. Komemoracija će biti održana u Narodnom kazalištu u Sarajevu s početkom u 11 sati, gdje će se okupiti brojni prijatelji, kolege, članovi obitelji i obožavatelji kako bi odali počast ovom glazbenom velikanu. Nakon komemoracije, u 13 sati održat će se pogrebna ceremonija u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a Halid Bešlić bit će pokopan na gradskom groblju Bare u 15 sati.
