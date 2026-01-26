FREEMAIL
'ZAMISLITE MRZITI NAS' /

Cruz Beckham objavio videozapis iz Pariza: Nagađa se da nosi skrivenu poruku za Brooklyna

Cruz Beckham objavio videozapis iz Pariza: Nagađa se da nosi skrivenu poruku za Brooklyna
Foto: Profimedia

Uz snimku je stajao opis: "Zamislite mrziti nas, a mi smo samo ovdje samo kao..."

26.1.2026.
22:02
Hot.hr
Profimedia
Braća Brooklyna Beckhama, Cruz i Romeo Beckham snimili su duhovit TikTok tijekom boravka u Parizu, a nagađa se da bi opis u objavi mogao biti reakcija na burne objave Brooklyna Beckhama koje su izazvale cijelu dramu u obitelji.

@cruzbeckham

Imagine hating and we’re just here like

♬ original sound - G.A

Najmlađi sin Beckhamovih, 20-godišnji Cruz, objavio je na TikToku video iz automobila sa svojom djevojkom Jackie Apostel, bratom Romeom (23) i njegovom djevojkom Kim Turnbull, u kojemu otvaraju usta na melodiju i pokušavaju se pritom ne nasmijati. Uz snimku je stajao opis: "Zamislite mrziti nas, a mi smo samo ovdje samo kao...".

Naime, u šokantnoj izjavi na Instagramu, Brooklyn je osudio roditelje i kritizirao "neautentičan" način života svoje obitelji te način na koji se prikazuju u javnosti. Pretpostavka je da bi dio opisa "Zamislite mrziti nas" mogao biti izravna reakcija na kritike koje obitelj ovih dana dobiva. 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Raspad dinastije Beckham: Imamo priču o Davidu i Victoriji. Doznajte tko su Peltzovi 

