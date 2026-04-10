KAKVA BLAMAŽA! /

CNN 'pokopao' slavnog glumca, njegov predstavnik odmah reagirao: 'Michael je živ'

CNN 'pokopao' slavnog glumca, njegov predstavnik odmah reagirao: 'Michael je živ'
Foto: Imagn Images/Sipa USA/Profimedia

Panika je izbila nakon što je CNN objavio članak i video s naslovom koji je sugerirao da je Fox preminuo

10.4.2026.
Prava drama zavladala je društvenim mrežama kada su se munjevito proširile lažne vijesti o smrti kultnog američkog glumca.

Naime, CNN je greškom objavio memorijalni prilog o Michael J. Foxu.

Nakon objave priloga informacija se poput požara proširila, a obožavatelji diljem svijeta ostali su u šoku, a mnogi su već počeli izražavati tugu i opraštati se od slavne zvijezde.

Kultni glumac odmah je reagirao je na lažne vijesti o svojoj smrti, a njegov se predstavnik oglasio za TMZ.

"Michael je odlično. Jučer je bio na PaleyFestu. Bio je na pozornici i davao intervjue", rekao je.

Foto: Matt Sayles for The Actor Awards/Shutterstock Editorial/Profimedia

Povod njegovog dolaska bila je projekcija finala treće sezone popularne serije Shrinking, u kojoj ima manju ulogu.

Tamo se družio s velikim imenima Hollywooda poput Harrison Ford, Jason Segel, Jessica Williams i Luke Tennie.

Kako je sve krenulo?

Panika je izbila nakon što je CNN objavio članak i video s naslovom koji je sugerirao da je Fox preminuo. Objavu su brzo pokupili korisnici društvenih mreža i – nastao je kaos.

Ubrzo nakon toga, CNN je obrisao sporni sadržaj i priznao grešku.

"Paket je objavljen greškom: obrisali smo ga s naših platformi i šaljemo isprike Michaelu J. Foxu i njegovoj obitelji", poručio je njihov glasnogovornik.

Borba koja traje desetljećima

Podsjetimo, legendarni glumac već se godinama bori s teškom dijagnozom – Parkinsonova bolest, koja mu je otkrivena još 1990. godine, kada je imao samo 29 godina. 

Dijagnozu je javno objavio tek 1998. godine. Od tada je postao istaknuti glasnogovornik za istraživanje Parkinsonove bolesti, a 2000. godine osnovao je Zakladu Michael J. Fox. Zaklada je dosad prikupila više od dvije milijarde dolara za istraživanje bolesti.

 Zbog poteškoća s govorom i pamćenjem umirovio se 2020. ali je od tada odigrao nekoliko manjih uloga.

