FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SPORNI STAV /

Članica Feminnema razbjesnila objavom o radnicima iz Pakistana: Potpišite peticiju protiv njih

Članica Feminnema razbjesnila objavom o radnicima iz Pakistana: Potpišite peticiju protiv njih
×
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Pamela Ramljak objavom na kojoj se izjašnjava kako stranim radnicima treba zabraniti ulazak u Europu našla se na meti oštrih kritika

17.8.2026.
15:40
Hot.hr
Davor Puklavec/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Pjevačica i članica benda Feminnem, Pamela Ramljak (46), na svojem je Instagram profilu pozvala javnost da potpišu peticiju protiv puštanja stranih radnika u Europu uz opis: 'Vrijeme je da djelujemo, ako ne želite radnike iz Pakistana i sličnih zemalja koji se kulturološki recipročno razlikuju od nas, potpišite ovu peticiju'.

Članica Feminnema razbjesnila objavom o radnicima iz Pakistana: Potpišite peticiju protiv njih
Foto: Instagram

Njezinim pratiteljima se nije svidjela objava na kojoj šiti mržnju te je na istu dobila mnogo negativnih odgovora u inbox. 'Odvratna si, rasistu jedan, jadna ti djeca koju odgajaš', napisao joj je neko, na šta je Pamela spremno uzvratila. 'Samo daj. Sve najbolje tebi', napisala mu je. 'I odsad pa nadalje… Ako me čini rasistom želja da Hrvatska ostane sigurna, onda jesam definitivno! Eto i to smo riješili', napisala je na svojoj Instagram priči te je dala do znanja kako njeni stavovi nisu povezani s vjerskom pripadnošću.

Članica Feminnema razbjesnila objavom o radnicima iz Pakistana: Potpišite peticiju protiv njih
Foto: Instagram
Članica Feminnema razbjesnila objavom o radnicima iz Pakistana: Potpišite peticiju protiv njih
Foto: Instagram

Podsjetimo, pjevačica je već bila na udaru javnosti zbog spornih komentara zbog kojih je izgubila i velik broj pratitelja. 'Otkada sam počela spominjati Boga, Isusa, obitelj, ljubav prema Hrvatskoj, vraćanje ilegalnih migranata i uvijek pro life… izgubila sam tisuću pratitelja. Imati stav je zeznuto. Bar ovaj moj', napisala je tada pjevačica. 

Pamela RamljakNeda ParmaćIvana MarićFeminnemSkandalRasistička UvredaInstagram
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike