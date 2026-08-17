Članica Feminnema razbjesnila objavom o radnicima iz Pakistana: Potpišite peticiju protiv njih

Pjevačica i članica benda Feminnem, Pamela Ramljak (46), na svojem je Instagram profilu pozvala javnost da potpišu peticiju protiv puštanja stranih radnika u Europu uz opis: 'Vrijeme je da djelujemo, ako ne želite radnike iz Pakistana i sličnih zemalja koji se kulturološki recipročno razlikuju od nas, potpišite ovu peticiju'.

Foto: Instagram

Njezinim pratiteljima se nije svidjela objava na kojoj šiti mržnju te je na istu dobila mnogo negativnih odgovora u inbox. 'Odvratna si, rasistu jedan, jadna ti djeca koju odgajaš', napisao joj je neko, na šta je Pamela spremno uzvratila. 'Samo daj. Sve najbolje tebi', napisala mu je. 'I odsad pa nadalje… Ako me čini rasistom želja da Hrvatska ostane sigurna, onda jesam definitivno! Eto i to smo riješili', napisala je na svojoj Instagram priči te je dala do znanja kako njeni stavovi nisu povezani s vjerskom pripadnošću.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Podsjetimo, pjevačica je već bila na udaru javnosti zbog spornih komentara zbog kojih je izgubila i velik broj pratitelja. 'Otkada sam počela spominjati Boga, Isusa, obitelj, ljubav prema Hrvatskoj, vraćanje ilegalnih migranata i uvijek pro life… izgubila sam tisuću pratitelja. Imati stav je zeznuto. Bar ovaj moj', napisala je tada pjevačica.