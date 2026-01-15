Chiara Ferragni oslobođena optužbi za veliku prijevaru: 'Noćna mora je gotova'

Nakon dvogodišnje pravne bitke koja je potresla svijet društvenih mreža i talijansko javno mnijenje, modna influencerica Chiara Ferragni (38) oslobođena je optužbi za tešku prijevaru. Sud u Milanu donio je presudu u srijedu, okončavši takozvani skandal "Pandorogate" koji je prijetio uništenjem njezina poslovnog carstva, piše Reuters. "Noćna mora je gotova", izjavila je vidno potresena Ferragni novinarima nakon presude. "Sretna sam što ponovno preuzimam kontrolu nad svojim životom. Bile su ovo jako teške dvije godine. Vjerovala sam u pravosuđe i pravda je zadovoljena."

Foto: Alessandro Bremec/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Detalji slučaja koji je uzdrmao Italiju

Proces protiv jedne od najpoznatijih svjetskih influencerica pokrenut je početkom 2024. godine, nakon što su tužitelji u Milanu podigli optužnicu za tešku prijevaru. U središtu skandala našle su se dvije humanitarne kampanje: prodaja božićnog kolača pandoro u suradnji s tvrtkom Balocco 2022. godine te prodaja uskrsnih jaja 2021. i 2022. godine. Tužiteljstvo je tvrdilo da su potrošači bili obmanuti jer im je sugerirano da kupnjom ovih proizvoda izravno doprinose humanitarnim organizacijama. Za Ferragni je zatražena kazna zatvora u trajanju od jedne godine i osam mjeseci.

Istraga je otkrila da je tvrtka Balocco uplatila jednokratnu donaciju od 50.000 eura dječjoj bolnici Regina Margherita u Torinu mjesecima prije nego što je kampanja s brendiranim pandoro kolačem uopće započela. Potrošači su, međutim, plaćali znatno višu cijenu za kolač s potpisom Chiare Ferragni, čak devet eura umjesto uobičajena tri, vjerujući da dio tog iznosa ide izravno bolnici. U stvarnosti, tvrtke u vlasništvu influencerice od ove su suradnje zaradile oko milijun eura. Slične optužbe odnosile su se i na uskrsna jaja, gdje se stvarao dojam da kupci pomažu dobrotvornoj udruzi za djecu "I Bambini delle Fate".

Foto: Nicola Marfisi/agf Via Zuma Press/splashnews.com/splash/profimedia

Tijekom suđenja, koje se odvijalo po ubrzanom postupku i iza zatvorenih vrata, sud je prekvalificirao kazneno djelo iz teške u jednostavnu prijevaru. Za takvo djelo progon se pokreće isključivo privatnom tužbom, a kako je Ferragni u međuvremenu isplatila odštetu i postigla nagodbe, pravna osnova za daljnji postupak je nestala.

Cijena pogreške: financijski i reputacijski udarac

Iako je na kraju oslobođena kaznenih optužbi, skandal je Chiaru Ferragni skupo koštao. Prije samog suđenja, talijanska Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AGCM) kaznila ju je s više od milijun eura zbog nepoštene poslovne prakse, piše The Guardian. Sama influencerica javno se ispričala u prosincu 2023., priznajući "komunikacijsku pogrešku" te je obećala i uplatila donaciju od milijun eura bolnici Regina Margherita. Uz to, pristala je na nagodbu vrijednu 1,2 milijuna eura vezanu za slučaj uskrsnih jaja. Ukupno je za rješavanje istraga i nagodbi navodno platila više od tri milijuna eura.

Osim financijskog gubitka, udarac na njezinu reputaciju bio je ogroman. Izgubila je oko dvjesto tisuća pratitelja na društvenim mrežama, a nekoliko velikih brendova, uključujući Coca-Colu, otkazalo je suradnju s njom. Skandal je, prema mnogim izvorima, bio i jedan od ključnih razloga za raspad njezinog braka s talijanskim reperom Fedezom. Njezino poslovno carstvo, procijenjeno na četrdeset milijuna eura, ozbiljno je uzdrmano.

Afera "Pandorogate" izazvala je burnu raspravu u Italiji o transparentnosti i odgovornosti influencera. Kao izravna posljedica ovog slučaja, talijanska vlada uvela je stroža pravila, poznata kao "Ferragni zakon". Prema novim odredbama, svi influenceri s više od petsto tisuća pratitelja moraju se registrirati pri regulatornom tijelu za komunikacije i osigurati potpunu transparentnost u svim komercijalnim aktivnostima povezanim s humanitarnim radom. Time je, unatoč oslobađajućoj presudi, slučaj Chiare Ferragni trajno promijenio pravila igre na tržištu digitalnog marketinga.