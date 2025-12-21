Eskalirao obiteljski rat: Brooklyn Beckham pred Božić roditeljima zadao težak udarac

David (50) i Victoria Beckham (51) navodno su doživjeli bolan obiteljski udarac uoči Božića – i to putem društvenih mreža. Naime, izvori bliski slavnom paru tvrde da oni nikada ne bi prestali pratiti svog najstarijeg sina Brooklyna (26) na Instagramu, već da ih je upravo on – blokirao.

Kako navode prijatelji obitelji, roditelji su uvjereni da je 26-godišnji Brooklyn taj koji je povukao drastičan potez, što se tumači kao jasan znak potpunog otuđenja od obitelji, piše Daily Mail.

Foto: David Fisher/shutterstock Editorial/profimedia

„David i Victoria nikada neće prestati voljeti Brooklyna. Uvijek će biti tu za njega i željeli su da on to zna. Ovo ih je jako pogodilo“, rekao je izvor blizak paru.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mlađi sin stao u obranu roditelja

Prema tim tvrdnjama, praćenje Brooklynovog profila bio je njihov način da mu pokažu kako su i dalje zainteresirani za njegov život, unatoč tome što, kako se navodi, s njim nisu razgovarali mjesecima. „Sada ni to više ne mogu, ali to nije bila njihova odluka“, dodaje izvor.

Drama na Instagramu dodatno je potvrđena objavom Brooklynovog mlađeg brata Cruza (20), koji je u Instagram Storyju demantirao glasine da su roditelji prestali pratiti sina.

„Moji mama i tata nikada ne bi unfollowali svog sina… Probudio sam se i shvatio da smo svi blokirani – mama, tata i ja“, napisao je Cruz.

Foto: Theimagedirect.com/the Image Direct/profimedia

Božić bez obitelji

Sukob dolazi samo nekoliko dana prije Božića, a Brooklyn ove godine neće biti s obitelji. Dok će David i Victoria blagdane provesti sa sinovima Romeom i Cruzom te kćeri Harper u svojoj luksuznoj kući vrijednoj 10 milijuna funti u Cotswoldsu, Brooklyn će ostati u SAD-u, gdje će Božić provesti sa suprugom Nicolom Peltz i njezinom obitelji u Miamiju.

Napetosti u obitelji Beckham traju već neko vrijeme. Brooklyn i Nicola nisu se pojavili ni na jednoj proslavi Davidovog 50. rođendana u svibnju, a Brooklyn nije javno reagirao ni na očevu vitešku titulu dodijeljenu u studenom. Također, Nicola više ne prati Davida i Victoriju na Instagramu, a ni oni nju.

Unatoč svemu, David je posljednjih tjedana pokušao poslati poruku pomirenja objavivši staru obiteljsku fotografiju sa sinovima, dok je Cruz podijelio emotivnu uspomenu s braćom s plaže u Brazilu. No, čini se da Brooklyn na te geste nije odgovorio.

Bake su iznimno tužne

Posebno su pogođene bake – Victorijina majka Jackie Adams i Davidova majka Sandra – koje su, prema izvorima, „iznimno tužne“ zbog situacije. Jackie je čak na kamin objesila božićne čarape za svih 12 unuka, među kojima je i ona s Brooklynovim imenom, kao znak nade da bi se obitelj ipak mogla okupiti.

„Nitko ne zna kada će ponovno vidjeti Brooklyna. Upravo zbog toga je svima najteže gledati koliko su Jackie i Sandra pogođene“, zaključuje izvor.

Dok se Beckhamovi pripremaju za blagdane razdvojeni, ostaje pitanje hoće li Božić ipak donijeti ono čemu se svi potajno nadaju – pomirenje jedne od najpoznatijih obitelji na svijetu.

POGLEDAJTE VIDEO: Michael Jackson, Bill Clinton, Mick Jagger... svi su povezani s Epsteinom? Novi dokumenti šokiraju