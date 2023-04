Na 70. rođendan glazbene legende, Johnnyja Štulića, osvanula je nova objava na njegovom YouTube kanalu. Radi se o izvedbi pjesme "Sedna moma na odreto", koju je prvi put objavio 2013. godine.

Snimka je u dva dana preslušana preko 7000 puta, a mnogi su mu u komentarima čestitali rođendan i zahvalili se na snimci.

Branimir Štulić rođen je 11. travnja 1953. godine. Kako je njegov otac bio vojno lice, često su se selili iz grada u grad. Spletom okolnosti, oficir podrijetlom iz Dalmatinske zagore sina Branimira dobio je u Skoplju, a zatim se cijela obitelj šezdesetih "skrasila" u sigetskom neboderu.

Hrvoje Horvat nam u "Štulić: Biografija" donosi Štulićev intervju iz beogradskih Večernje novosti u kojem se prisjetio djetinjstva: "Živio sam na brdu iznad stare turske vojarne, mislim da je danas tamo američka ambasada. Na sto metara ispod kuće bila je ograda ispod koje sam se kao mali provlačio i ulazio u krug vojarne. Imao sam četiri-pet godina. Kao što u Engleskoj imaš one životinje koje su maskota vojske, ja sam bio maskota te vojarne. Ne znam kako su me podnosili. A ispod tog brega, dva puta godišnje, u proljeće i jesen, održavali su se sajmovi. To je stogodišnji običaj, kad se stočari sele, pa se u proljeće i jesen nađu na nekoliko dana. A tamo, sva ta božja muzika koja mi je ušla u uho. Nisu sve takozvane makedonske pjesme najbolje, ali neke su stvarno vrh vrhova."

Johnny Štulić zauvijek je napustio prostore bivše Jugoslavije 1991. godine. O Štuliću se 1990-ih i početkom 2000-ih znalo tek da je oženjen i da živi povučenim životom u Utrechtu, a hrvatskim medijima se javlja zbog sporova s Croatia Recordsom i sukoba s nekadašnjim prijateljima i suradnicima.

Podsjetimo, pretprošle je godine Visoki upravni sud Republike Hrvatske utvrdio da je Croatia Records 28 godina ostvarivala prihod na imovini koja joj ne pripada, a tu je riječ o tzv. back-catalogu nekadašnjeg Jugotona, u kojem se nalaze i Štulićeva djela.

"Sud je pravomoćnom presudom utvrdio da vrijednost tih snimki, na temelju koje se rade nove snimke i kompilacije, nikada nije procijenjena, niti je za nju Croatia Records išta platila. Radi se o pravomoćnom kraju jedne od najnotornijih privatizacijskih trakavica u Hrvatskoj. U pretvorbi sredinom devedesetih godina, plaćene su nekretnine i druga imovina nekadašnjeg Jugotona, no vrijedna diskografska materija preuzeta je, prema odluci Visokog upravnog suda, u nepravilnom procesu", pisao je tada Telegram.

Podsjetimo, Štulić je često spominjao to pravo vlasništva, a za Zadarnews komentirao je presudu: Meni to izgleda kao ona 'sjaši Kurta, da uzjaše Murta. Ispada da ono što je vrijedno, to spada u kulturno blago i to je državno kulturno blago, a ono ostalo nije važno. Sad se ja nadam da ja ne spadam u kulturno blago, jer nemam veze s Hrvatskom, a s državom Hrvatskom pogotovo. To je moje. Vidim da postoji na stotine udruženja za ovce, koze, svinje, fonograme, izvođače i Bog te pita što, a samo ja radim i stvaram profit. Ja sam u goroj situaciji nego Isus. On je morao pet 'hiljada ljudi nahraniti jednim kruhom', a ja moram milijune. Pa to je nemoguće."