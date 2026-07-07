Brad Pitt ponosno pokazao 29 godina mlađu partnericu, zajedno pozirali nakon dugo vremena

Brad Pitt (62) i njegova partnerica Ines de Ramon (33) ponovno su privukli pažnju javnosti nakon što se njihova zajednička fotografija pojavila na društvenim mrežama. Radi se o jednom od rijetkih trenutaka u kojima je par odlučio svoju vezu pokazati i izvan javnih događaja, što je odmah izazvalo brojne reakcije obožavatelja.
Fotografije su nastale uoči vjenčanja Taylor Swift i Travisa Kelcea, a Brad i Ines poziraju zagrljeni te usklađeni u elegantnim crnim modnim kombinacijama. Fotografije je podijelila njihova stilistica i frizerka Laurie Zanoletti te napisala "Moji omiljeni ljubavnici, Ines de Ramon & Brad Pitt za jedan nevjerojatan trenutak u New Yorku". Ines, koja nikada do sada nije objavila zajedničke fotografije, je potom podijelila fotografije i na svom Instagram Storyju uz pjesmu "Lover" Taylor Swift. Iako su se zajedno pojavljivali na filmskim premijerama i sportskim događajima, ovakve fotografije prava su rijetkost.
Par je zajedno od 2022. godine, no tijekom cijele veze nastojali su zadržati privatnost i rijetko su dijelili zajedničke trenutke na društvenim mrežama. Brad Pitt posljednjih godina rijetko govori o privatnom životu, zbog čega svako njegovo zajedničko pojavljivanje s Ines de Ramon izaziva veliki interes.
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