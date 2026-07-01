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Boris Rogoznica ugurao se u minijaturni lift: 'Ako imate klaustrofobiju, nemojte gledati'

Boris Rogoznica ugurao se u minijaturni lift: 'Ako imate klaustrofobiju, nemojte gledati'
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Snimka prikazuje Rogoznicu kako ulazi u dizalo toliko usko da u njemu mora stajati postrance, prekriženih ruku i s vidljivom dozom nelagode

1.7.2026.
10:32
Hot.hr
Dino Stanin/PIXSELL
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Hrvatski glazbenik Boris Rogoznica (39) nedavno je na svom Instagram profilu podijelio nesvakidašnji doživljaj koji je nasmijao, ali i uznemirio brojne njegove pratitelje. U kratkom videu dokumentirao je vožnju u, kako ga je sam nazvao, "najmanjem liftu na svijetu", uz šaljivo upozorenje: "Ako imate klaustrofobiju, nemojte gledati".

Upozorenje za klaustrofobične

Snimka prikazuje Rogoznicu kako ulazi u dizalo toliko usko da u njemu mora stajati postrance, prekriženih ruku i s vidljivom dozom nelagode. Kamera zatim prikazuje pritisak gumba za četvrti kat, nakon čega slijedi vožnja u skučenom prostoru. Na kraju, glazbenik izlazi iz lifta s očitim olakšanjem, duboko uzdahnuvši.

Objava je brzo privukla pažnju, a pratitelji su u komentarima podijelili svoje reakcije. "Imam i na 100ti kat bi pješice, ne bi ušla", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: "Imam & ne mogu gledati". Među komentarima se našla i duhovita opaska "Houdekfree lift", aludirajući na dimenzije dizala.

Iako Rogoznica nije otkrio gdje je neobični lift snimljen, pažljivijim gledateljima nije promaknuo ključan detalj. Naime, na vratima dizala vidljiv je natpis na grčkom jeziku "4ος ΟΡΟΦΟΣ", što u prijevodu znači "4. kat", sugerirajući da je video nastao tijekom boravka u Grčkoj.

Boris RogoznicaLift
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