Rogoznica iskreno o Indiji koja ga je slomila i promijenila: 'Roditelji su me molili da pobjegnem'
Putovanje koje je započelo gađenjem završilo je neočekivanom zahvalnošću
Hrvatski glazbenik Boris Rogoznica, koji se početkom siječnja otisnuo na, kako ju je sam nazvao, "najekstremniju avanturu karijere", podijelio je s pratiteljima duboko emotivan osvrt na svoj boravak u Indiji. Nakon početnog šoka i negativnih dojmova, Rogoznica se od zemlje oprostio porukom koja slavi ljudskost i ruši predrasude, pokazavši kako putovanja uistinu mijenjaju perspektivu.
Kulturološki šok i velika životna lekcija
U svojoj najnovijoj objavi na Instagram profilu, Rogoznica je priznao kako je po dolasku u Indiju doživio trenutačni kulturološki šok, toliko snažan da su ga roditelji molili da prvim letom napusti zemlju. "Rekao sam da hoću. I krenuo raditi novi plan. A onda mi se u glavu ušuljala jedna tiha digresija… Zar ćeš knjigu suditi po koricama?", napisao je glazbenik, odlučivši ostati i dati Indiji novu priliku. Ta se odluka pokazala ključnom jer je dovela do potpunog preokreta u njegovu doživljaju.
Svoju je spoznaju sažeo u rečenicu koja je snažno odjeknula među njegovim pratiteljima: "Indija je prljava zemlja u kojoj žive predivni ljudi." Posebno je istaknuo srdačnost onih najsiromašnijih, onih koje, kako kaže, "mi zovemo šporki, škuri, smrdljivi". Opisao je dirljive trenutke gostoprimstva, poput poziva na čaj i svirku u skromni dom jednog mještanina kojeg je sreo u parku, čiji mu je otac ponudio pripremiti ručak od najbolje hrane s tržnice. "Bismo li mi mogli učiniti to isto za azilanta s zagrebačke ulice ili parka?", zapitao se Rogoznica, potaknuvši i svoje pratitelje na razmišljanje.
Od gađenja do oduševljenja
Ovaj emotivni oproštaj u potpunoj je suprotnosti s prvim javljanjima iz Indije. Naime, po dolasku u New Delhi, glazbenik nije krio razočaranje, opisavši grad kao "najgore i najodvratnije mjesto na kojem je ikad bio", žaleći se na prevare, loš smještaj, nehigijenske uvjete i prljavštinu. Njegova azijska avantura, koja je započela opuštajućim boravkom u Dohi, u Indiji je dobila neočekivano težak početak. Ipak, umjesto da odustane, Boris je putovanje nastavio, a njegovo se iskustvo pretvorilo u ono po što je i krenuo: "iskustvo i osobni rast".
Potvrdio je kako, unatoč brojnim upozorenjima, nije doživio nikakve zdravstvene probleme. "Niti sam se razbolio, niti zarazio, niti dobio stjenice, proljev, virozu, uši - ništa od toga", poručio je. Na kraju je zaključio kako je dobio veliku lekciju o predrasudama, uspomene za cijeli život i novo srce koje "od sada kuca i za ovu zemlju".
Njegovi su pratitelji s oduševljenjem dočekali iskrenu objavu, a komentari su bili prepuni podrške. "Upravo tome između ostaloga i služe putovanja, da se čovjek oslobodi predrasuda", napisala je jedna pratiteljica, dok su mu drugi zahvaljivali što im je "približio ljepotu i kulturu ljudi u Indiji".
Nakon što je zatvorio indijsko poglavlje svoje avanture, Boris je najavio da kreće dalje, spreman za novu zemlju i nove izazove.
POGLEDAJTE VIDEO: Stiže sibirska hladnoća: Noći ispod -10, bura dere, a minusi ne popuštaju danima