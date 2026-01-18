Rogoznica iskreno o Indiji koja ga je slomila i promijenila: 'Roditelji su me molili da pobjegnem'

Hrvatski glazbenik Boris Rogoznica, koji se početkom siječnja otisnuo na, kako ju je sam nazvao, "najekstremniju avanturu karijere", podijelio je s pratiteljima duboko emotivan osvrt na svoj boravak u Indiji. Nakon početnog šoka i negativnih dojmova, Rogoznica se od zemlje oprostio porukom koja slavi ljudskost i ruši predrasude, pokazavši kako putovanja uistinu mijenjaju perspektivu.

Kulturološki šok i velika životna lekcija

U svojoj najnovijoj objavi na Instagram profilu, Rogoznica je priznao kako je po dolasku u Indiju doživio trenutačni kulturološki šok, toliko snažan da su ga roditelji molili da prvim letom napusti zemlju. "Rekao sam da hoću. I krenuo raditi novi plan. A onda mi se u glavu ušuljala jedna tiha digresija… Zar ćeš knjigu suditi po koricama?", napisao je glazbenik, odlučivši ostati i dati Indiji novu priliku. Ta se odluka pokazala ključnom jer je dovela do potpunog preokreta u njegovu doživljaju.

Svoju je spoznaju sažeo u rečenicu koja je snažno odjeknula među njegovim pratiteljima: "Indija je prljava zemlja u kojoj žive predivni ljudi." Posebno je istaknuo srdačnost onih najsiromašnijih, onih koje, kako kaže, "mi zovemo šporki, škuri, smrdljivi". Opisao je dirljive trenutke gostoprimstva, poput poziva na čaj i svirku u skromni dom jednog mještanina kojeg je sreo u parku, čiji mu je otac ponudio pripremiti ručak od najbolje hrane s tržnice. "Bismo li mi mogli učiniti to isto za azilanta s zagrebačke ulice ili parka?", zapitao se Rogoznica, potaknuvši i svoje pratitelje na razmišljanje.

Od gađenja do oduševljenja

Ovaj emotivni oproštaj u potpunoj je suprotnosti s prvim javljanjima iz Indije. Naime, po dolasku u New Delhi, glazbenik nije krio razočaranje, opisavši grad kao "najgore i najodvratnije mjesto na kojem je ikad bio", žaleći se na prevare, loš smještaj, nehigijenske uvjete i prljavštinu. Njegova azijska avantura, koja je započela opuštajućim boravkom u Dohi, u Indiji je dobila neočekivano težak početak. Ipak, umjesto da odustane, Boris je putovanje nastavio, a njegovo se iskustvo pretvorilo u ono po što je i krenuo: "iskustvo i osobni rast".

Potvrdio je kako, unatoč brojnim upozorenjima, nije doživio nikakve zdravstvene probleme. "Niti sam se razbolio, niti zarazio, niti dobio stjenice, proljev, virozu, uši - ništa od toga", poručio je. Na kraju je zaključio kako je dobio veliku lekciju o predrasudama, uspomene za cijeli život i novo srce koje "od sada kuca i za ovu zemlju".

Njegovi su pratitelji s oduševljenjem dočekali iskrenu objavu, a komentari su bili prepuni podrške. "Upravo tome između ostaloga i služe putovanja, da se čovjek oslobodi predrasuda", napisala je jedna pratiteljica, dok su mu drugi zahvaljivali što im je "približio ljepotu i kulturu ljudi u Indiji".

Nakon što je zatvorio indijsko poglavlje svoje avanture, Boris je najavio da kreće dalje, spreman za novu zemlju i nove izazove.

