FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OSOBNI RAST /

Rogoznica iskreno o Indiji koja ga je slomila i promijenila: 'Roditelji su me molili da pobjegnem'

Rogoznica iskreno o Indiji koja ga je slomila i promijenila: 'Roditelji su me molili da pobjegnem'
×
Foto: Dusko Jaramaz/pixsell

Putovanje koje je započelo gađenjem završilo je neočekivanom zahvalnošću

18.1.2026.
21:35
Hot.hr
Dusko Jaramaz/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski glazbenik Boris Rogoznica, koji se početkom siječnja otisnuo na, kako ju je sam nazvao, "najekstremniju avanturu karijere", podijelio je s pratiteljima duboko emotivan osvrt na svoj boravak u Indiji. Nakon početnog šoka i negativnih dojmova, Rogoznica se od zemlje oprostio porukom koja slavi ljudskost i ruši predrasude, pokazavši kako putovanja uistinu mijenjaju perspektivu.

Kulturološki šok i velika životna lekcija

U svojoj najnovijoj objavi na Instagram profilu, Rogoznica je priznao kako je po dolasku u Indiju doživio trenutačni kulturološki šok, toliko snažan da su ga roditelji molili da prvim letom napusti zemlju. "Rekao sam da hoću. I krenuo raditi novi plan. A onda mi se u glavu ušuljala jedna tiha digresija… Zar ćeš knjigu suditi po koricama?", napisao je glazbenik, odlučivši ostati i dati Indiji novu priliku. Ta se odluka pokazala ključnom jer je dovela do potpunog preokreta u njegovu doživljaju.

Svoju je spoznaju sažeo u rečenicu koja je snažno odjeknula među njegovim pratiteljima: "Indija je prljava zemlja u kojoj žive predivni ljudi." Posebno je istaknuo srdačnost onih najsiromašnijih, onih koje, kako kaže, "mi zovemo šporki, škuri, smrdljivi". Opisao je dirljive trenutke gostoprimstva, poput poziva na čaj i svirku u skromni dom jednog mještanina kojeg je sreo u parku, čiji mu je otac ponudio pripremiti ručak od najbolje hrane s tržnice. "Bismo li mi mogli učiniti to isto za azilanta s zagrebačke ulice ili parka?", zapitao se Rogoznica, potaknuvši i svoje pratitelje na razmišljanje.

Od gađenja do oduševljenja

Ovaj emotivni oproštaj u potpunoj je suprotnosti s prvim javljanjima iz Indije. Naime, po dolasku u New Delhi, glazbenik nije krio razočaranje, opisavši grad kao "najgore i najodvratnije mjesto na kojem je ikad bio", žaleći se na prevare, loš smještaj, nehigijenske uvjete i prljavštinu. Njegova azijska avantura, koja je započela opuštajućim boravkom u Dohi, u Indiji je dobila neočekivano težak početak. Ipak, umjesto da odustane, Boris je putovanje nastavio, a njegovo se iskustvo pretvorilo u ono po što je i krenuo: "iskustvo i osobni rast".

Potvrdio je kako, unatoč brojnim upozorenjima, nije doživio nikakve zdravstvene probleme. "Niti sam se razbolio, niti zarazio, niti dobio stjenice, proljev, virozu, uši - ništa od toga", poručio je. Na kraju je zaključio kako je dobio veliku lekciju o predrasudama, uspomene za cijeli život i novo srce koje "od sada kuca i za ovu zemlju".

Njegovi su pratitelji s oduševljenjem dočekali iskrenu objavu, a komentari su bili prepuni podrške. "Upravo tome između ostaloga i služe putovanja, da se čovjek oslobodi predrasuda", napisala je jedna pratiteljica, dok su mu drugi zahvaljivali što im je "približio ljepotu i kulturu ljudi u Indiji".

Nakon što je zatvorio indijsko poglavlje svoje avanture, Boris je najavio da kreće dalje, spreman za novu zemlju i nove izazove.

POGLEDAJTE VIDEO: Stiže sibirska hladnoća: Noći ispod -10, bura dere, a minusi ne popuštaju danima

Boris RogoznicaIndijaPutovanje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OSOBNI RAST /
Rogoznica iskreno o Indiji koja ga je slomila i promijenila: 'Roditelji su me molili da pobjegnem'