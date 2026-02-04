Zdravko Čolić prije tridesetak godina dugovao novac kamatarima? Cure detalji iz prošlosti

U ponedjeljak navečer na obiteljsku kuću pjevača Zdravka Čolića (74) u beogradskoj četvrti Košutnjak bačena je eksplozivna naprava. Prema navodima srpskih medija nitko nije ozlijeđen. Na objektu je, kako se navodi, nastala materijalna šteta, a policija je obavila očevid te je istraga o motivima napada u tijeku.

Ubrzo nakon incidenta oglasio se i sam Čolić, poručivši da se u tom trenutku nalazio u Zagrebu, gdje, kako je naveo, završava posljednje pjesme za svoj novi album. Istaknuo je da je u Beogradu sve u redu i da su svi dobro, dodavši kako razumije interes medija, ali i naglasivši da su pojedini navodi u posljednjim tekstovima interpretirani na način koji, prema njegovim riječima, ne odgovara stvarnoj situaciji. Također je naglasio da je policijski očevid još u tijeku te da se čeka službeno izvješće.

Pojavili se navodi o obiteljskim dugovima

Tijekom višedesetljetne karijere Čolić u javnosti nije bio povezivan sa skandalima, osim navoda koje su ovih dana objavili pojedini srpski mediji, a koji se odnose na događaje iz 1990-ih godina.

Kako navodi Kurir.rs, pozivajući se na izjave Dragana Zurovca Kikija, bivšeg menadžera grupe Zabranjeno pušenje, pjevač je krajem 1990-ih godina, prema tim navodima, imao financijskih poteškoća povezanih s obiteljskim vezama. Zurovac tvrdi da je Čolić nakon jedne turneje zaradio oko 350.000 njemačkih maraka, no da je taj iznos, prema njegovim riječima, morao biti iskorišten za vraćanje dugova koje je, kako se navodi, navodno imao njegov brat Dragan Čolić. Prema istom izvoru, piše se da se radilo o dugovima prema kamatarima u iznosu od oko 300.000 maraka, no te tvrdnje nisu službeno potvrđene.

