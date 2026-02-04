FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PIŠU SRPSKI MEDIJI /

Zdravko Čolić prije tridesetak godina dugovao novac kamatarima? Cure detalji iz prošlosti

Zdravko Čolić prije tridesetak godina dugovao novac kamatarima? Cure detalji iz prošlosti
×
Foto: Davor Puklavec/pixsell

Nakon incidenta u Beogradu, srpski mediji iznijeli su navode o događajima iz prošlosti pjevača Zdravko Čolić

4.2.2026.
9:10
Hot.hr
Davor Puklavec/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U ponedjeljak navečer na obiteljsku kuću pjevača Zdravka Čolića (74) u beogradskoj četvrti Košutnjak bačena je eksplozivna naprava. Prema navodima srpskih medija nitko nije ozlijeđen. Na objektu je, kako se navodi, nastala materijalna šteta, a policija je obavila očevid te je istraga o motivima napada u tijeku.

Ubrzo nakon incidenta oglasio se i sam Čolić, poručivši da se u tom trenutku nalazio u Zagrebu, gdje, kako je naveo, završava posljednje pjesme za svoj novi album. Istaknuo je da je u Beogradu sve u redu i da su svi dobro, dodavši kako razumije interes medija, ali i naglasivši da su pojedini navodi u posljednjim tekstovima interpretirani na način koji, prema njegovim riječima, ne odgovara stvarnoj situaciji. Također je naglasio da je policijski očevid još u tijeku te da se čeka službeno izvješće.

Zdravko Čolić prije tridesetak godina dugovao novac kamatarima? Cure detalji iz prošlosti
Foto: Antonio Ahel/pixsell
Zdravko Čolić prije tridesetak godina dugovao novac kamatarima? Cure detalji iz prošlosti
Foto: S.s./pixsell

Pojavili se navodi o obiteljskim dugovima

Tijekom višedesetljetne karijere Čolić u javnosti nije bio povezivan sa skandalima, osim navoda koje su ovih dana objavili pojedini srpski mediji, a koji se odnose na događaje iz 1990-ih godina.

Kako navodi Kurir.rs, pozivajući se na izjave Dragana Zurovca Kikija, bivšeg menadžera grupe Zabranjeno pušenje, pjevač je krajem 1990-ih godina, prema tim navodima, imao financijskih poteškoća povezanih s obiteljskim vezama. Zurovac tvrdi da je Čolić nakon jedne turneje zaradio oko 350.000 njemačkih maraka, no da je taj iznos, prema njegovim riječima, morao biti iskorišten za vraćanje dugova koje je, kako se navodi, navodno imao njegov brat Dragan Čolić. Prema istom izvoru, piše se da se radilo o dugovima prema kamatarima u iznosu od oko 300.000 maraka, no te tvrdnje nisu službeno potvrđene.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Split o snijegu, na Beograd pala bomba! U Rimu neki 'čudni anđeli': Ovo je Direktov pregled dana

 
Zdravko čolićBombaZdravko čolić Nekretnine
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PIŠU SRPSKI MEDIJI /
Zdravko Čolić prije tridesetak godina dugovao novac kamatarima? Cure detalji iz prošlosti