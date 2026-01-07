FREEMAIL
ČESTITAMO /

Slavlje u obitelji Bojane Gregorić Vejzović i supruga Enesa: Pozitivni komentari se nižu

Slavlje u obitelji Bojane Gregorić Vejzović i supruga Enesa: Pozitivni komentari se nižu
Foto: Neva Zganec/pixsell

Na fotografiji koja je oduševila pratitelje, Bojana i Enes poziraju na pješčanoj obali rijeke, okruženi prirodom

7.1.2026.
16:11
Hot.hr
Neva Zganec/pixsell
Proslavljena glumica Bojana Gregorić Vejzović (53) i njezin suprug, glumac Enes Vejzović (48), proslavili su veliku i važnu obljetnicu. Dvadeset godina braka obilježili su na zaista poseban način, egzotičnim obiteljskim putovanjem na Tajland, a glumica je s pratiteljima podijelila simpatičnu fotografiju koja je brzo osvojila srca javnosti.

Na fotografiji koja je oduševila pratitelje, Bojana i Enes poziraju na pješčanoj obali rijeke, okruženi prirodom. Dok je suprug nježno ljubi u obraz, Bojani se u kadar "umiješao" i jedan veličanstveni slon, koji ju je svojom surlom simpatično dodirnuo po licu. Glumica je uz objavu kratko i jasno napisala: "20 godina braka", dodavši ključne riječi poput "ljubav", "zauvijek" i "zahvalna".

Ova objava samo je djelić njihove tajlandske pustolovine. Naime, glumački par je Novu 2026. godinu dočekao upravo na Tajlandu sa svojom djecom, sinom Raulom i kćeri Zoe, a putovanje su iskoristili i za proslavu godišnjice braka. Tijekom odmora, Bojana je na svom profilu dijelila i druge trenutke, poput istraživanja Bangkoka i posjeta hramovima, pokazujući kako obitelj uživa u zajedničkom vremenu i otkrivanju nove kulture.

Objava je, očekivano, izazvala lavinu pozitivnih reakcija. U samo nekoliko sati prikupila je tisuće lajkova, a komentari su se nizali jedan za drugim. Pratitelji i kolege nisu skrivali oduševljenje. "Predivni ste", "Čestitam, još mnogo zajedničkih i lijepih trenutaka", "Fotka je genijalna, kako zračite tako i privlačite", samo su neke od poruka podrške. 

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak

Bojana Gregorić VejzovićEnes VejzovićTajland
