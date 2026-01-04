Bojana i Enes odveli djecu na filmsku lokaciju: Glumica podijelila čarobne prizore

Naša proslavljena glumica Bojana Gregorić Vejzović (53) početak 2026. godine odlučila je provesti na dalekoj i egzotičnoj destinaciji, a svoje pratitelje na društvenim mrežama redovito oduševljava prizorima s putovanja. Njezina posljednja objava s Tajlanda ostavila je mnoge bez daha, pokazujući nevjerojatne ljepote zaljeva Phang Nga, svjetski poznate filmske lokacije.

U nizu fotografija i kratkih videozapisa, Bojana je zabilježila svoj posjet jednom od najprepoznatljivijih mjesta na Tajlandu. Riječ je o otoku Khao Phing Kan, poznatijem kao "James Bond Island", koji je svjetsku slavu stekao 1974. godine u filmu "Čovjek sa zlatnim pištoljem".

Glumica je to suptilno potvrdila i korištenjem oznake #007 u svojoj objavi. Na fotografijama Bojana pozira u dugoj, lepršavoj bijeloj haljini i sa šeširom, izgledajući spokojno i sretno dok upija ljepotu tirkiznog mora i impresivnih vapnenačkih stijena koje okomito izranjaju iz vode.

Videozapisi prikazuju i avanturistički dio putovanja, vožnju kajakom kroz skrivene špilje i lagune, otkrivajući netaknutu prirodu ovog dijela svijeta. Iako je objava bila kratka i jasna, uz opis "No caption needed!" (Opis nije potreban!), glumica je hashtagovima #joy (radost) i #thankful (zahvalna) savršeno dočarala osjećaje koji su je preplavili. Prizori su doista takvi da govore više od tisuću riječi, a Bojana je još jednom pokazala svoj istančan osjećaj za estetiku.

Početak 2026. u egzotičnom stilu

Ovo putovanje na Tajland, na koje se uputila sa suprugom, također poznatim glumcem Enesom Vejzovićem (48), te sinom Raulom i kćeri Zoe, savršen je način za ulazak u novu godinu.

Nakon dinamične 2025. godine, ispunjene obiteljskim slavljima, ali i brojnim profesionalnim angažmanima, ovaj odmor zasigurno predstavlja priliku za punjenje baterija. Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje viđenim. Komentari poput "Magija", "Divotica" i "Predivno, uživajte" nizali su se ispod objave, a mnogi su joj uputili pregršt pozitivnih poruka.

Čini se da je Bojana Gregorić Vejzović na najbolji mogući način zakoračila u 2026. godinu, okružena prirodnim ljepotama i u društvu voljenih osoba.

