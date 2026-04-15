Bivši muž Indire Levak u 53. godini ima nevjerojatno tijelo: Ni upola mlađi mu nisu ravni

Miroslav Levak (52) je pokazao svoje mišićavo tijelo i zavidnu fizičku kondiciju, na kojoj bi mu pozavidjeli i znatno mlađi muškarci. Bivši suprug Indire Levak (52), na Instagramu je pokazao mjesto gdje se osjeća najbolje i kao kod kuće, a to je teretana.

'Obožavam svoj dom', napisao je u opisu fotografije na kojoj ga možemo vidjeti kako naporno trenira u teretani.

Foto: @miroslav.levak

Strast prema bodybuildingu koja traje desetljećima

Njegova strast prema oblikovanju tijela nije novost. Još ranije ove godine, Levak je podijelio uspomene iz mladosti, objavivši fotografije iz vremena kada se aktivno bavio bodybuildingom i sudjelovao na raznim natjecanjima. Ta ljubav prema željezu i disciplini očito ga nikada nije napustila. Štoviše, svoju je strast uspješno prenio i na poslovni plan. Zajedno s tadašnjom suprugom Indirom, s kojom je bio u braku jedanaest godina, pokrenuo je posao proizvodnje sprava za vježbanje, čime su uspješno spojili zajednički interes s poduzetničkim duhom.

Prijateljstvo i posao nakon braka

Iako je njihov brak završio, čini se da su Mislav i Indira uspjeli sačuvati ono najbolje iz zajedničkih godina, poštovanje i prijateljstvo. Krajem srpnja, pjevačica je objavila vijest o razvodu, naglasivši da će ostati poslovni partneri i prijatelji. "Moram vam objaviti da smo nakon 11 godina braka Miroslav i ja donijeli zajedničku odluku o razvodu. Dalje nastavljamo razvijati naše živote neovisno, ali kao dvoje ljudi koji se poštuju, ostajemo poslovni partneri i prijatelji", napisala je tada Indira u svojoj objavi. Njihov odnos i dalje intrigira javnost, pogotovo nakon što su nedavno zajedno otputovali u Monako, što je odmah potaknulo glasine o mogućem pomirenju. Ipak, bivši supružnici nisu komentirali nagađanja, već su nastavili uživati u putovanju po Francuskoj i Italiji.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

POGLEDAJTE VIDEO: Imamo računicu: Evo kako možete uštedjeti 700 eura u godinu dana