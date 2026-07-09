VRUĆE IZDANJE /
Bivša misica u 51. godini zapalila mreže s minijaturnim badićem i skokovima u more
Iako je nedavno zakoračila u 50-e, Renata Lovrinčević Buljan izgleda bolje nego ikad – njezini morski vratolomije ostavile su mnoge bez riječi.
9.7.2026.
11:11
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Splićanka Renata Lovrinčević Buljan (50), nekadašnja Miss Universe Hrvatske i majka bivšeg Hajdukova golmana Borne Buljana, ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu. Svojom najnovijom objavom dokazala je da su godine zaista samo broj i posebnu pažnju privukla je minijaturnim badićem koji je istaknuo njezinu besprijekornu figuru.
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