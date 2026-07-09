FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VRUĆE IZDANJE /

Bivša misica u 51. godini zapalila mreže s minijaturnim badićem i skokovima u more

Bivša misica u 51. godini zapalila mreže s minijaturnim badićem i skokovima u more
×
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Iako je nedavno zakoračila u 50-e, Renata Lovrinčević Buljan izgleda bolje nego ikad – njezini morski vratolomije ostavile su mnoge bez riječi.

9.7.2026.
11:11
Hot.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Splićanka Renata Lovrinčević Buljan (50), nekadašnja Miss Universe Hrvatske i majka bivšeg Hajdukova golmana Borne Buljana, ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu. Svojom najnovijom objavom dokazala je da su godine zaista samo broj i posebnu pažnju privukla je minijaturnim badićem koji je istaknuo njezinu besprijekornu figuru.

 

Renata, koja je nedavno proslavila 50. rođendan, u sićušnom badiću izvela je akrobacije od kojih bi mnogi puno mlađi zastali.

Prvo je izvela impresivan stoj na rukama, nakon čega se graciozno prebacila u skok u more, a zatim je pratitelje ostavila bez daha energičnim saltom unaprijed. Njezina snaga i forma izazvali su lavinu reakcija, a mnogi nisu skrivali oduševljenje prizorom.

 

Renata, koja se godinama bavi fitnessom i zdravim načinom života, često na društvenim mrežama dijeli trenutke iz svakodnevice, treninge i inspirativne poruke. Svojom linijom i u 50-ima redovito pokazuje rezultate dugogodišnje posvećenosti vježbanju i zdravim navikama.

 
Renata LovrinčevićRenata Lovrinčević BikiniBikiniMiss Universe HrvatskaBivša Miss Universe
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike