Bivša misica u 51. godini zapalila mreže s minijaturnim badićem i skokovima u more

Splićanka Renata Lovrinčević Buljan (50), nekadašnja Miss Universe Hrvatske i majka bivšeg Hajdukova golmana Borne Buljana, ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu. Svojom najnovijom objavom dokazala je da su godine zaista samo broj i posebnu pažnju privukla je minijaturnim badićem koji je istaknuo njezinu besprijekornu figuru.

Renata, koja je nedavno proslavila 50. rođendan, u sićušnom badiću izvela je akrobacije od kojih bi mnogi puno mlađi zastali.

Prvo je izvela impresivan stoj na rukama, nakon čega se graciozno prebacila u skok u more, a zatim je pratitelje ostavila bez daha energičnim saltom unaprijed. Njezina snaga i forma izazvali su lavinu reakcija, a mnogi nisu skrivali oduševljenje prizorom.

Renata, koja se godinama bavi fitnessom i zdravim načinom života, često na društvenim mrežama dijeli trenutke iz svakodnevice, treninge i inspirativne poruke. Svojom linijom i u 50-ima redovito pokazuje rezultate dugogodišnje posvećenosti vježbanju i zdravim navikama.