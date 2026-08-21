Bivša misica Ivančica Pahor progovorila o pobjedi zločudne bolesti: 'Preda mnom je život'

Bivša Miss turizma, a danas poduzetnica i dizajnerica nakita Ivančica Pahor (44), na svom je Instagram profilu podijelila vijest koju su njezini pratitelji i prijatelji dugo iščekivali. Emotivnom objavom potvrdila je da je njezina teška borba s karcinomom završena i da s radošću i zahvalnošću ulazi u novo životno poglavlje.

"Novi život ne počinje onda kada zaboravimo kroz što smo prošli, već onda kada shvatimo da nas nije slomilo. Iza mene je bolest. Preda mnom je život. A danas ga biram snažnije, zahvalnije i hrabrije nego ikada. Novi život se rađa… i ovo je moja pobjeda'', napisala je Ivančica.

Ovim je riječima stavila točku na iznimno teško razdoblje koje je započelo krajem 2025. godine, kada joj je dijagnosticiran limfom, zloćudna bolest limfnih čvorova. Tijekom višemjesečnog liječenja, koje je uključivalo i iscrpljujuće kemoterapije, Pahor je zadržala borbeni duh, o čemu je otvoreno govorila u javnosti.

U samo nekoliko sati prikupila je lavinu pozitivnih reakcija i komentara punih ljubavi i podrške. "Draga Ivančice, ti si dokaz da se može. Učinila si čudo za sebe. Dijeleći svoje iskustvo učinila si čudo i za druge žene koje prolaze isto. To je hrabrost!", napisala je jedna pratiteljica.

Podsjećamo, Ivančica Pahor, koja je javnosti postala poznata 2000. godine kao Miss turizma Hrvatske i prva pratilja Miss turizma svijeta, uspješno je transformirala svoju karijeru. Nakon manekenskih dana, posvetila se poduzetništvu i osnovala vlastiti brend nakita koji je postao prepoznatljiv.