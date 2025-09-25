Bio je legenda rocka, a onda je postao prva HIV pozitivna osoba u Jugoslaviji

Na današnji dan 1992. godine u Beogradu je preminuo Ivan Ivica Vdović, poznat pod nadimkom Vd, jedan od najutjecajnijih bubnjara jugoslavenskog novog vala i figura čija biografija najbolje oslikava i stvaralačku snagu i tragičnu sjenu tadašnje generacije. Imao je samo 31 godinu kada je izgubio život.

Rođen je 1961. godine u Beogradu. Još kao srednjoškolac počeo je svirati s Milanom Mladenovićem u bendu Limunovo drvo, a kratko je svirao i u Suncokretu Bore Đorđevića. Pravi proboj doživio je kada je s Mladenovićem i Dušanom Kojićem Kojom osnovao Šarlo akrobatu. Njihov rad, iako vremenski vrlo kratak, obilježio je jedno razdoblje. Na kompilaciji ''Paket aranžman'' iz 1981. godine te na albumu “Bistriji ili tuplji čovek biva kad…” ostavili su neizbrisiv trag u povijesti jugoslavenskog rocka. Nakon raspada Šarla akrobate, Vdović je s Mladenovićem, Bojanom Pečarom, Dragomirom Gagijem Mihajlovićem i Margitom Magi Stefanović pokrenuo Katarinu II, bend koji će kasnije prerasti u Ekatarinu Veliku. On sam je bend napustio 1985. godine.

Privatni život Vdovića bio je obilježen tamnom stranom scene ranih osamdesetih. Beograd je tih godina bio zahvaćen heroinom, a ovisnost je postala dio svakodnevice mnogih glazbenika i umjetnika. Iako izravni medicinski zapisi o njegovoj ovisnosti ne postoje, brojna svjedočenja suvremenika smještaju ga u krug onih koji su bili pogođeni tim problemom. Upravo intravenska uporaba droga u to je vrijeme bila glavni put širenja HIV-a, a Vdović je 1985. godine postao prvi službeno registrirani slučaj HIV-a u bivšoj Jugoslaviji. Taj podatak izazvao je šok i stigmu, a Vdović je u godinama koje su uslijedile ostao obilježen kao ''drugačiji''. Prijatelji i suradnici prisjećali su se kako je zbog svoje bolesti bio izoliran i odbačen, dok su ga rijetki nastavili javno podržavati.

Preminuo u Infektivnoj klinici

U vremenu kada gotovo da nije bilo terapije, dijagnoza HIV-a značila je gotovo sigurnu smrt. Bolest je polako napredovala, a Vdović je posljednje godine života proveo povučeno. Preminuo je u beogradskoj Infektivnoj klinici u rujnu 1992. godine, a uzrok smrti bio je AIDS, stadij bolesti u kojemu virus potpuno razara imunološki sustav i ostavlja organizam bespomoćnim pred infekcijama.

