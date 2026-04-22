Barron Trump opet je vruća tema društvenih mreža: Svi se pitaju zašto živi tako skromno

"Zašto Barron Trump uvijek i svuda nosi crni ruksak od 88 dolara? Kao Trumpov sin i budući nasljednik, Barron vrijedi stotine milijuna dolara, ali uvijek nosi jeftin ruksak", navodi jedan korisnik na TikTok-u pitajući se kako je moguće da sin Donalda Trumpa, američkog predsjednika koji je poznat po skupocjenom ukusu, ipak bira taj jednostavni ruksak.

Brojne su teorije koje pokušavaju razjasniti zašto Barron stalno nosi isti ruksak, a jedna od najprivlačnijih ona je da želi postići izgled normalnog studenta.

Kako još od upisa na fakultet koristi isti ruksak da bi se uklopio među ostale studente, korisnici društvenih mreža vjeruju da na taj način pokušava izbjeći suvišnu pažnju i djelovati pristupačnije u javnosti.

Osim toga, time ujedno gradi sliku razborite i prizemljene osobe, što bi mu u budućnosti moglo koristiti, osobito ako krene obiteljskim putem.

