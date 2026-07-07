Bajka u Italiji: Influencerica Leyla Hajrović otkrila djelić najglamuroznijeg vjenčanja godine

Modna i lifestyle influencerica Leyla Hajrović (37) te supruga bivšeg Dinamovog nogometaša Izeta Hajrovića (34), ponovno je oduševila svoje pratitelje. Na svom Instagram profilu podijelila je niz bajkovitih prizora s raskošnog vjenčanja influencerice Tamara Kalinić (37), koje se odvilo na obalama talijanskog jezera Como. U opisu je kratko najavila "pregled vikenda punog ljubavi", čime je odmah zagolicala maštu javnosti.

Vjenčanje godine u svijetu influencera

Influencerica Tamara Kalinić i njezin partner Filippo Testa izgovorili su sudbonosno da nakon nešto više od šest godina veze. Leylina objava dokumentirala je prvu večer višednevnog slavlja. Prizori prikazuju spektakularan dolazak sretnog para, koji je na proslavu stigao klasičnim drvenim čamcem, dok ih gosti pozdravljaju s obale. Cijeli ambijent, smješten u predivnoj vili uz jezero, bio je besprijekorno uređen, s dugim redovima osvijetljenih bijelih suncobrana pod kojima se večeralo. Detalji poput velikog cvjetnog aranžmana, koji je služio kao idealna pozadina za fotografije, i mađioničara koji je zabavljao uzvanike, svjedoče o tome da se pazilo na svaki najsitniji detalj.

Leyla zablistala u elegantnom izdanju

U moru elegantnih uzvanika, Leyla se istaknula svojim modnim odabirom. Za prvu večer slavlja odabrala je pripijenu haljinu boje mente, koja je savršeno naglasila njezinu figuru. Decentnom crnom torbicom upotpunila je kombinaciju koja je izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje, pa su se u komentarima nizale pohvale na različitim jezicima. "Izgledaš predivno", "Wow, tako prekrasno", samo su neki od komplimenata. Podršku joj je, kao i uvijek, pružio i suprug Izet Hajrović, koji je ispod objave ostavio emotikone vatre. Domaći i regionalni pratitelji također su bili aktivni, a jedan od komentara, "Da ostare zajedno", najbolje je opisao romantičnu bit cijelog događaja.