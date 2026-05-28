Ava Karabatić dirljivom objavom obilježila godišnjicu očeve smrti: 'Leti slobodno, tata'

Hrvatska starleta i medijska ličnost Ava Karabatić (38) na svom je Instagram profilu podijelila iznimno emotivnu objavu kojom je obilježila prvu godišnjicu smrti svog oca, Ivice Karabatića. Točno godinu dana nakon njegova iznenadnog odlaska, 27. svibnja, Ava se prisjetila zajedničkih trenutaka dirljivim videom koji je ganuo njezine pratitelje i pokazao njezinu najintimniju stranu.

Video je pomno složena montaža privatnih fotografija koje prate Avu i njenog oca kroz različite faze života, od njezina najranijeg djetinjstva pa sve do posljednjih zajedničkih trenutaka. Posebno se ističu i topli obiteljski trenuci, poput fotografije oca za blagdanski ukrašenim uskršnjim stolom, ali i oni duhoviti, kao što je ona na kojoj Ivica sjedi na dnu dječjeg tobogana omotanog žutom trakom upozorenja.

Kroz sve te prizore ispisana je i emotivna poruka: "Godina dana bez tebe. Najlipše uspomene s čovikom koji me naučio kako se smijati i voliti život. Leti slobodno, tata."

Godinu dana od iznenadne smrti

Podsjetimo, Ivica Karabatić preminuo je u noći između 27. i 28. svibnja 2025. u 59. godini od posljedica srčanog udara. Ava je tada javno skupljala novac da njegovo tijelo iz Beograda dovede u Hrvatsku kako bi ga pokopala.