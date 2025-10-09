Ava Karabatić iznenadila fanove velikom odlukom: 'Ovdje nemam više što tražiti, selim se'

Bivša reality zvijezda i spisateljica Ava Karabatić (37), nakon gubitka oca odlučila je napraviti velike promjene u životu i planirati budućnost izvan Hrvatske. U nedavnoj objavi na Facebooku, Ava je iznenadila pratitelje otkrivši da seli u Švicarsku.

"I tako...nažalost živimo u državi i društvu koji potiče na nepotizam, korupciju, seksualno iskorištavanje itd... Mama, hvala ti što si unaprid razmišljala i savjetovala me da upišem zdravstvenu školu. Dosta je medija, itd.., sljedeća stanica Švicarska, dom za starije i nemoćne, odnosno njegovateljstvo. Na Balkanu nemam više šta tražiti", napisala je ispod objave.

Reakcije podijeljene

U komentarima su se u kratkom vremenu pojavile različite reakcije. Dok su joj neki pisali poruke podrške poput "Sretno, Ava","Bravo!", drugi su je pozivali da ipak ostane: "Ostani ovdje".

Podsjetimo, Ava je nedavno prošla kroz jako teško razdoblje. Naime, u svibnju ove godine preminuo je njezin otac Ivica s kojim je bila u jako bliskom odnosu.

