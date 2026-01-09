Atraktivna Slavonka Beta Sudar puni klubove i priznaje: 'Hrvati vole balkanski pop...'

Pjevačica Beta Sudar svoju glazbenu karijeru gradi već deset godina, a izgleda da je sada pronašla pravac u kojem već neko vrijeme uspješno plovi.

Mlada Slavonka dva puta nastupila je na Dori, hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije pokazavši svoj talent te snimila nekoliko singlova. Želja za uspjehom na širem teritoriju odvela ju je 2024. godine na regionalno pjevačko natjecanje “Zvezde Granda''. Tamo je Beta kroz veliki broj emisija u pokazala da dobro iznosi brze pjesme, ali i balade u kojima do izražaja dolazi njena iskrena emocija. Njezin talent zapeo je za oko i uho uspješnim regionalnim autorima i producentima koji su joj ponudili suradnju, a Beta se odlučila snimiti “Dozivam te”. Pjesma Bane Opačića, autora brojnih hitova među kojima je i duet Matije Cveka i Marije Šerifović “Pola sunca”, ujedno najavljuje Betin žanrovski zaokret u moderan balkan pop.

Foto: Marina Vojnović Buljubašić

“Moram priznati da otkako sam u svoj koncertni repertoar uvrstila hitove suvremene pop folk glazbe, pozivi za gaže su eksplodirali. Bend i ja sviramo po Hrvatskoj, Švicarskoj, Austriji, Njemačkoj, ljudi su na mojim nastupima potpuno opušteni, uživaju u ritmu, plešu, pjevaju i u tih nekoliko sati ne misle na brige, već su najbolja verzija sebe. Sretna sam zbog objave nove pjesme i sjajnih reakcija jer ‘Dozivam te’ najavljuje smjer kojim ću dalje. Na novim pjesmama već radim, očekujte odlične melodije predivnih tekstova i dođite na moje svirke”, kaže Beta.

Foto: Marina Vojnović Buljubašić

Videospot za “Dozivam te” sniman je u režiji Matije Škalića u bajkovitom zimskom eksterijeru slavonske šume koji dočarava snagu pjesme. Uz Betu se u spotu pojavljuje i glumac Hrvoje Sučić. Temperatura ispod nule stvorila je gotovo nemoguće uvjete za snimanje, ali želja za što vjernijim praćenjem scenarija i odlučnost cijele ekipe na setu bile su jače od minusa.

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu