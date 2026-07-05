Arija Rizvić pokazala mamu i oduševila pratitelje: Jasno je od koga je naslijedila ljepotu

Poznata glumica i redateljica Arija Rizvić (32), koju su gledatelji proteklih mjeseci imali priliku gledati u ulozi Tee u RTL-ovoj dramskoj seriji 'Divlje pčele', podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama intiman i topao trenutak. Na svom je Instagram profilu objavila seriju fotografija s proslave rođendana svoje majke, kojoj je uputila emotivnu poruku koja je raznježila mnoge.

"Sretan rođendan mojoj kraljici mami", napisala je Arija uz četiri fotografije koje odišu obiteljskom srećom. Na njima pozira nasmijana s majkom i ocem u opuštenoj, vanjskoj atmosferi. U središtu slavlja nalazi se rođendanska torta, a veselo raspoloženje upotpunjuju čaše s vinom i simboličan crveni balon u obliku srca.

Prizori zagrljaja i zajedničkog rezanja torte otkrivaju bliskost i ljubav koja veže obitelj Rizvić. Brojni Arijini pratitelji i prijatelji pridružili su se čestitkama u komentarima, uputivši najljepše želje njezinoj majci. Komentari poput "Sretan rođendan majčici" i "Sve najbolje kraljici" samo su se nizali, pokazujući koliko je glumica omiljena u javnosti.

Ova obiteljska proslava dolazi u iznimno dinamičnom razdoblju za svestranu umjetnicu. Nakon uloga u popularnim serijama poput "San snova" i "Sjene prošlosti", Ariju očekuju i velike privatne promjene. Naime, uskoro će izgovoriti sudbonosno 'da' svom dugogodišnjem partneru, RTL-ovom sportskom novinaru i uredniku Marku Vargeku.