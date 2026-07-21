Andrea Šušnjara nije mogla sakriti gađenje zbog ponašanja ljudi: 'To je posebni krug pakla'

Bivša pjevačica Magazina, Andrea Šušnjara (39), na društvenim je mrežama objavila video situacije koja ju je šokirala. Netko je na cesti pregazio malu macu i ostavio je, a pjevačica je je uzela pa napisala: ''Udarena je autom u glavu, ako joj ne bude bolje kroz 2-3 dana morat ćemo je uspavati... Na Zenti ima jako puno malih maca, pripazite kako vozite jer ne samo da možete usmrtiti životinju nego one umiru danima u teškim mukama i agoniji zbog toga što niste niti malo usporili na toj dionici... vodite računa!!!''

Foto: Instagam

Šušnjara je također dodala: 'Pregaziti mačku i ostaviti je da umire u bolovima... to je posebni krug pakla...' zgrožena sebičnim ponašanjem ljudi.

Foto: Instagram

Poznato je da je Andrea velika ljubiteljica životinja, a početkom 2026. doživjela je gubitak svog ljubimca psa Coca što ju je ostavilo slomljena srca, a od obožavatelja i kolega glazbenika dobila je samo riječi podrške.