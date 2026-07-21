Andrea Šušnjara nije mogla sakriti gađenje zbog ponašanja ljudi: 'To je posebni krug pakla'
Hrvatska pjevačica Andrea Šušnjara na svojem se Instagram profilu oglasila izvan sebe, zapanjena ponašanjem ljudi
Bivša pjevačica Magazina, Andrea Šušnjara (39), na društvenim je mrežama objavila video situacije koja ju je šokirala. Netko je na cesti pregazio malu macu i ostavio je, a pjevačica je je uzela pa napisala: ''Udarena je autom u glavu, ako joj ne bude bolje kroz 2-3 dana morat ćemo je uspavati... Na Zenti ima jako puno malih maca, pripazite kako vozite jer ne samo da možete usmrtiti životinju nego one umiru danima u teškim mukama i agoniji zbog toga što niste niti malo usporili na toj dionici... vodite računa!!!''
Šušnjara je također dodala: 'Pregaziti mačku i ostaviti je da umire u bolovima... to je posebni krug pakla...' zgrožena sebičnim ponašanjem ljudi.
Poznato je da je Andrea velika ljubiteljica životinja, a početkom 2026. doživjela je gubitak svog ljubimca psa Coca što ju je ostavilo slomljena srca, a od obožavatelja i kolega glazbenika dobila je samo riječi podrške.