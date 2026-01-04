Anđa Marić podijelila lijepe vijesti: 'Bojala sam se otvoriti srce, ali ljubav je znala bolje'

Hrvatska poduzetnica, autorica i javna osoba, Anđa Marić (49), sredinom prošlog mjeseca javno je putem svog Facebook profila progovorila o teškom razdoblju koje proživljava zbog situacije sa svojim sinom Gašperom (21), kojeg je dobila s bivšim suprugom Primožom Dolničarom.

Priznala je tada da joj je sin alkoholičar od 12. godine te da je ranije nekoliko puta pokušala prisiliti liječenje, ali bez uspjeha. Istaknula je da se osjeća odgovornom, ali da nije kriva, te da je odlučila nastaviti raditi na svom kanalu i biti motivator i radnica svjetla.

I premda su iza nje jedni od najtežih tjedana u životu, u sklopu svoje posljednje objave na Facebooku Anđa se pohvalila lijepim vijestima pokazujući da se na kraju svakog tunela nalazi svjetlo. Naime, Anđa je s pratiteljima podijelila nekoliko fotografija po svemu sudeći svoje nove kućne ljubimice koja joj je donijela posebnu radost i ljubav.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Došla je kao melem'

"Luna je došla kao melem. Spasila mi je srce i tiho iscijelila dušu. Ponekad, dok ovako mirno spava, stvarno mi se čini da na njoj vidim bijela krila. Pusika me naučila ljubavi, a Luna me naučila povjerenju. Kako ponovno biti mama jednoj maloj chihuahui. Bojala sam se otvoriti srce tako brzo, dok je tuga još bila živa... ali ljubav je znala bolje od straha", napisala je uz fotografije malenog psića.

Foto: Luka Antunac/pixsell

'Biram suočavanje s demonima'

Inače, Anđa je nedavno vrlo iskreno progovorila i o borbi s vlastitim demonima navodeći kako je odlučila suočiti se s vlastitim traumama i ponovno pronaći sebe.

"Opet koristim ovaj kanal kao vlastitu psihoterapiju. Mjesto gdje sama sebi govorim ono što sam baš trebala čuti. Danas je poseban dan. Probudila sam se. Moji voljeni su živi. Barem još neki od njih. Odlučila sam tražiti sreću.

Odbijam živjeti samo u uspomenama. Biram suočavanje s demonima. Kako više ne bi upravljali mnome. Samo zato što se pravim da nisu moji. Pa ih onda gledam u svakom ogledalu. Koje mi dođe kroz druge ljude", poručila je tada.

POGLEDAJTE VIDEO: Emotivna posljednja smjena zagrebačke legende: 'Pravi vatrogasac je onaj koji ode u mirovinu'