Ana Ude o razvodu i novoj ljubavi: 'Ponosna sam na sebe i Filipa! Danas sam sretnija nego ikad'

Nekada poznata široj javnosti kao supruga proslavljenog gimnastičara Filipa Ude (40), Ana Ude (38) danas gradi vlastiti put ispunjen kreativnošću, osobnim rastom i novim izazovima. Već više od petnaest godina uspješno djeluje u svijetu ljepote i društvenih mreža, a nedavno se okušala i u glazbi pjesmom "Ponovno dvadeset". U razgovoru za Net.hr progovorila je o životu nakon razvoda, odnosu s bivšim suprugom, odgoju kćeri, ljubavi, novim životnim prioritetima te promjenama koje su je dovele do, kako kaže, najsretnijeg i najispunjenijeg razdoblja života.

Već godinama ste prisutni u svijetu ljepote i make-upa. Čime se danas najviše bavite?

Zapravo se nikada nisam prestala baviti onime čime se bavim već više od petnaest godina. I dalje sam u svijetu ljepote, make-upa i društvenih mreža, a moj posao se u svojoj srži nije promijenio. Volim ono što radim i zaista uživam u tome, tako da mogu reći da se po tom pitanju nije puno toga promijenilo. Svaki novi projekt doživljavam kao priliku za kreativnost i upravo me to i dalje najviše motivira.

Okušali ste se i u glazbi te ste prije nekoliko mjeseci objavili pjesmu “Ponovno dvadeset”. Što vas je potaknulo da zakoračite u glazbeni svijet?

Sve se zapravo dogodilo sasvim spontano. Kao mlada sam se željela profesionalno baviti pjevanjem, a kada mi je, gotovo dvadeset godina kasnije, ponuđena pjesma, učinilo mi se da je to lijepa prilika koju bih voljela iskoristiti. Nisam u to ušla s ambicijom da gradim glazbenu karijeru, nego iz čiste ljubavi prema glazbi. Volim pjevati i to mi je jedan od načina izražavanja, zato sam i prihvatila tu suradnju. Hoće li biti još glazbenih projekata, ovisit će o tome kako ću se osjećati i hoće li se pojaviti pjesma koja me iskreno dotakne i u kojoj ću se prepoznati.

Možemo li uskoro očekivati nove glazbene projekte, možda i album ili nastupe pred publikom?

Nakon izlaska pjesme pojavile su se i neke zanimljive prilike, no u tom trenutku me zdravstvena situacija spriječila da ih ostvarim. Iz toga sam naučila da neke stvari jednostavno ne treba forsirati i da vjerujem kako sve dolazi u pravo vrijeme. Kao što sam već rekla, volim pjevati i volim nastupati, ali trenutačno se ne vidim u tome kao u svom primarnom poslu. S druge strane, ako se pojavi projekt koji će me iskreno veseliti i inspirirati, vrlo rado ću ga prihvatiti.

Javnost vas je svojedobno upoznala kao suprugu gimnastičara Filipa Ude. Koliko vam se život promijenio nakon razvoda, privatno i poslovno, te osjećate li da ste danas sretniji i ispunjeniji nego prije nekoliko godina?

Moj život se nije promijenio isključivo zbog razvoda, nego zbog niza okolnosti koje su se u tom razdoblju poklopile – od pandemije pa do mnogih drugih životnih iskustava. U šest i pol godina sasvim je prirodno da se čovjek promijeni, razvije i posloži neke stvari drugačije. Danas mogu reći da sam najsretnija i najispunjenija što sam ikada bila i na tome sam iskreno zahvalna svaki dan. Do toga nisam došla preko noći, nego kroz puno rada na sebi, osobnog rasta i životnog iskustva. Ne bih rekla da je razlog tome razvod, nego splet brojnih faktora koji su me oblikovali u osobu kakva sam danas. Promijenila sam se, to svakako, ali ne živim u prošlosti niti žalim za onim što je bilo. Svako iskustvo me dovelo tamo gdje sam danas.

U kakvim ste danas odnosima s bivšim suprugom i koliko vam je važno zajedništvo u odgoju kćeri?

Zapravo smo u jako dobrim odnosima od prvog dana pa sve do danas. Oboje nam je najvažnije da naše dijete odrasta sretno, zdravo, voljeno i ispunjeno, i upravo je to nit vodilja oko koje se uvijek slažemo. Uz to, među nama i dalje postoji međusobno poštovanje i povjerenje, što smatram iznimno važnim. Na taj aspekt svog života zaista sam ponosna. Ponosna sam na nas kao roditelje, ali i kao ljude, jer smo uspjeli tijekom svih ovih godina zadržati kvalitetan odnos i dobro funkcionirati u onome što je našoj kćeri najvažnije.

Kakav je danas vaš pogled na ljubav? Vjerujete li i dalje u velike ljubavne priče?

Ponosna sam na to što se taj dio mene nije promijenio i vjerujem da nikada ni neće. I dalje vjerujem u ljubav i uvijek sam otvorena za nova poznanstva, bilo da su prijateljska, romantična ili, kao u mom slučaju odnedavno, obiteljska. Mama se udala i dobila sam čovjeka kojeg s ponosom zovem tata, a upravo njihova priča dodatno me podsjetila da se ljubav može dogoditi u bilo kojoj životnoj dobi. S druge strane, danas sam puno opreznija nego prije. Naučila sam koliko vrijedi unutarnji mir i jako sam zaštitnički nastrojena prema životu koji smo stvorile Eva, naša Luna i ja. Naše zajedništvo danas je ispunjeno mirom, skladom i sigurnošću i ne bih dopustila da ga bilo tko ili bilo što naruši.

Ima li trenutačno u vašem životu neki poseban muškarac koji vam uljepšava svakodnevicu?

Kao što sam rekla u prethodnom odgovoru, s vremenom sam postala puno opreznija kada je riječ o stvarima koje bi mogle narušiti moj mir. Upravo zato sam prije nekog vremena odlučila određene dijelove svog privatnog života zadržati za sebe. Nadam se da je u redu da na ovo pitanje ne dam konkretan odgovor jer bih taj dio svog života, barem zasad, voljela sačuvati od javnosti.

Što vas danas može osvojiti kod muškarca i jesu li se vaši kriteriji promijenili kroz godine i životno iskustvo?

Apsolutno su se promijenili. Mislim da danas potpuno drugačije gledam na partnerske odnose nego prije. Nakon što sam mnogo puta samoj sebi dokazala koliko zapravo mogu i koliko kvalitetan život mogu izgraditi sama, postalo mi je jasno da bi osoba koja uđe u moj život zaista trebala biti netko tko će ga obogatiti, a ne samo biti dio njega. Privlače me ljudi koji su kvalitetni u svakom smislu – emocionalno zreli, inteligentni, stabilni, dobri i autentični. Ne mislim da su moji kriteriji visoki zato što očekujem savršenstvo, nego zato što iste visoke standarde imam i prema sebi. Ne vidim razlog da pristajem na kompromise koji bi me udaljili od života i mira koje sam s vremenom izgradila.

Izgledate odlično i mnogi se pitaju u čemu je tajna vašeg izgleda. Koliko ulažete u njegu, prehranu i tjelovježbu?

Voljela bih da mogu dati neki jednostavan odgovor ili otkriti “tajni trik”, ali istina je zapravo puno manje spektakularna. U posljednjih godinu i pol do dvije godine potpuno sam promijenila svoj pristup prehrani, tjelovježbi i brizi o sebi. Počela sam više pažnje posvećivati svom fizičkom, ali i mentalnom zdravlju, uključujući i meditaciju, te sam napokon sebe stavila malo više na listu prioriteta. Na tu promjenu potaknuli su me i neki teški životni trenuci koji su me podsjetili koliko je zdravlje zapravo najveća vrijednost. Shvatila sam da želim učiniti sve što je u mojoj moći kako bih bila najbolja verzija sebe – prvenstveno zbog svoje kćeri, ali i zbog sebe. Mislim da se pravi rezultati ne kriju u jednom proizvodu ili jednoj navici, nego u svakodnevnim malim odlukama koje s vremenom postanu način života.

Živimo u vremenu kada su estetski zahvati postali gotovo svakodnevica. Kakav je vaš stav o estetskim korekcijama i jeste li ikada razmišljali o njima ili ih isprobali?

Apsolutno podržavam sve što pomaže osobi da se osjeća bolje u vlastitoj koži. Smatram da svatko ima pravo donositi odluke o svom tijelu i svom izgledu onako kako smatra da je za njega najbolje, bez osuđivanja. Što se mene tiče, do sada sam radila samo manje korekcije – redovito koristim botoks i u usnama imam filere. Isto tako, koristim i druge manje invazivne stvari koje mi olakšavaju svakodnevicu i doprinose tome da se osjećam bolje u svom izgledu. Ne mislim da postoji ispravan ili pogrešan izbor u tom smislu, ali smatram važnim balans i cjelovit pristup sebi.

Osjećate li pritisak društvenih mreža i standarda ljepote koji se danas nameću ženama, posebno onima koje su prisutne u javnosti?

Ne bih to nužno nazvala pritiskom, ali mislim da svi mi, u većoj ili manjoj mjeri, svjesno ili nesvjesno, osjećamo utjecaj društvenih mreža, marketinga i okoline u kojoj živimo. To je jednostavno dio današnjeg načina života i teško ga je u potpunosti izbjeći. Naravno da bih voljela da me neke stvari uopće ne dotiču, ali istovremeno sam svjesna da sam samo čovjek. Trudim se to sve držati u ravnoteži i ostati vjerna sebi.

Za kraj, ljeto nam je i službeno stiglo, imate li već isplaniran odmor i gdje ćete puniti baterije ove godine?

Zapravo smo već na moru i plan mi je provesti što više vremena u što ugodnijim uvjetima, barem blizu klime. Naime, klima nam se nedavno pokvarila pa smo doslovno morale pobjeći od zagrebačkih vrućina dok se ne popravi. Nakon dosta intenzivnog razdoblja osjećam da mi je potreban predah. Najviše se veselim jednostavnim stvarima – vremenu s Evom i bliskim ljudima, bez previše planiranja i obaveza. Ljeto mi je upravo to, prilika da se malo uspori i napune baterije.