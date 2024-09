Ana Rucner progovorila o karijeri, modi i planovima: 'U Kini gradim penziju!'

Violončelistica Ana Rucner (41) svoju karijeru uspješno gradi u Kini. U ekskluzivnom intervjuu za Net.hr, otkrila je što je sve fascinira u kineskoj kulturi, kako usklađuje glazbene nastupe s osobnim strastima i kako život u dalekoj Aziji utječe na njezinu umjetnost i svakodnevicu. Ova svestrana umjetnica podijelila je s nama detalje o svom modnom izričaju, ali i o svom ljubavnom životu.

Kako provodite ljeto ove godine? Postoji li neko mjesto koje Vam je posebno drago?

Ovo ljeto sam većinu vremena provela radno na asfaltu, zagrebačkom i kineskom. Ali uhvatila sam i pokoji vikend za more kod sebe na otoku Pagu.

Kako ste razvili svoju ljubav prema Kini i što je bio ključni trenutak koji Vas je naveo da se posvetite izgradnji karijere upravo tamo?

Kina je zemlja koju obožavam. Nekako su mi se zvijezde posložile prema toj zemlji. Teško je za objasniti, a kamoli prepričati put koji sam prošla od 2010. godine do danas da bi bila tu gdje jesam po tom pitanju. Svakako, vrlo je bilo, te je i dalje prilično izazovno. Ali prelijepo. U Kini volim apsolutno sve. Ljude, atmosferu, hranu, zrak, ulice…apsolutno sve. Tamo putujem i boravim uglavnom sama, a moji partneri u poslu, menadžeri i producenti su isključivo Kinezi. To mi se sviđa jer tamo gradim sve ispočetka, ali kao već kompletno izgrađen umjetnik. U Kini gradim svoju penziju. Pritom ne mislim na novac nego na svoj smjer i put, jer nakon ovoga što se u Kini događa i kamo to sve vodi, to je sve ono što sam i željela. Publika je divna, zahvalna, željna dobre glazbe i atmosfere, s njima uživam sto posto. Istražujem stalno i učim novitete. Osim koncerata i komercijalnih evenata u Kini predajem violončelo i učim mlade o glazbi. To je primjerice nešto što nisam ni u peti imala na umu, ali eto "Čovjek snuje, Bog određuje", uživam raditi s klincima i dijeliti znanje.

Možete li istaknuti nešto što Vas je posebno dojmilo u Kini?

Njihova medicina je apsolutno na najvišem nivou, a tek masaže… primjerice, prilikom velikih promjena u vremenu zadnji puta sam se dosta borila s glavoboljom. Na isto mi se požalila moja menadžerica. Ja sam popila tabletu, a ona je to riješila masažom. S time da se meni bol vratila kako je tableta prestala djelovati. Oni puno toga rješavaju prirodnim putem, a te masaže su dostupne na svakom uglu, cjenovno nezamislivo prihvatljive u odnosu na Europu i to je još nešto što mi se dopada. A tek hrana koliko je ukusna i raznolika da ne pričam. Ustvari, to je sve dio njihove kulture, a koju jako njeguju. Kina je jedna predivna zemlja s predivnim ljudima!

Što Vaš sin Darian radi dok boravite u Kini?

Nekad sam u Kini provodila tjedan ili dva maksimalno svakih par mjeseci i nisam toliko često putovala u te krajeve kao danas. Gledajući iz današnje perspektive, Bogu hvala da nisam ni imala prilika kao danas jer ih ne bih mogla prihvatiti. Sin me trebao više nego karijera! Danas je druga priča jer je on samostalan, stoga moja putovanja mogu biti duža i posvećenija poslu. A s obzirom na to da je moj sin već bio sa mnom u Kini, vjerujem da ćemo ubrzo ponoviti! Inače, uvijek smo njegov otac i ja brinuli o njemu zajedno, dok jedan svira, drugi brine. A tu su uvijek bili i moji roditelji.

Koliko Vam je glazba bitna u životu?

Jako. Glazba je moj stil života.

Foto: Yimu photographer 摄影师一木

Imate li neke rituale prije nastupa? A tremu? Ako imate tremu, kako je uspijete prevladati?

Tremu imam u granicama normale, više bi to nazvala poštovanjem i odgovornošću prema publici. S obzirom na to da mi je jako stalo da na svakom koncertu dam svoj maksimum, pazim na puno više detalja od samog sviranja, a koje je samo po sebi prioritet. Pred sam nastup nastojim ne razmišljati puno jer što je tu je, ali svakako se nastojim umiriti koji tren i koncentraciju fokusirati na ono što slijedi. U času kad kročim na pozornicu, e tada sam ponovno rođena. Presretna sam svaki put kao malo dijete!

Kako biste opisali svoj modni stil? Imate li uzore kada je riječ o odijevanju? Što najviše volite nositi ljeti?

Moj modni stil je uvijek ustvari bio minimalizam i jednostavnost. Kako na sceni tako i privatno. Ipak, za samu scenu si dozvoljavam eksperimentirati, ali svakako izbjegavam da mi se nešto nameće, da me netko "upakira" u nešto u čemu ne mogu izraziti svoju umjetnost i karakter. Ranije to nisam uspijevala jer sam u podsvijesti mislila da nešto moram, ali danas više nikako. A ono svakodnevno…uopće ne razmišljam. Pratim vremensku prognozu i obučem prvo što mi padne napamet, a često nosim jedno te isto. Tako je sada, možda se jednog dana počnem sumanuto dotjerivati na dnevnoj bazi, tko zna?!

Postoji li neki komad odjeće ili modni dodatak koji Vam je posebno drag?

Pa ustvari i ne. Slabija sam na cipele, ali i to mi je s vremenom postalo sekundarno. Danas, kada pola vremena provodim u Šangaju i njegovoj okolici, već sam pola stvari preselila tamo kako se ne bi svako malo opterećivala pakiranjem, a najviše odjevnih predmeta koje sam preselila su upravo cipele jer za drugo brinu moji Kinezi.

Kakvi su Vam planovi za jesen? Pripremate li možda nešto novo u glazbenom smislu?

Jesen ću provesti u Kini, pripremamo turneju za sljedeću godinu i oko toga imamo puno posla, proba i snimanja. Konstantno snimam neke nove skladbe pa sam i time okupirana, ali sve je orijentirano prema Azijskom tržištu. Kada sam doma, posvećena sam obitelji.

Foto: Yimu photographer 摄影师一木

Što volite raditi u slobodno vrijeme? Kako se opuštate?

Volim se baviti glazbom, umjetnošću općenito. Ona i jest moje slobodno vrijeme. A isto tako volim samoću jer tada imam vremena za molitvu u kojoj najbolje slažem odgovore na brojna pitanja koja mi se motaju po glavi.

Koje su najveće životne lekcije koje ste naučili kroz svoju karijeru?

Da ne vjerujem olako ljudima nego da slušam vlastite instinkte, a oni dolaze od Boga. Puno puta sam se opekla zbog ljudske zloće. Danas bolje razlikujem osobe koje ne trebaju biti niti trenutka pored mene pa se znam izmaknuti. Ranije nisam, jer sam tražila uvijek dobro u drugome, a nije uvijek dobro. Čitati između redova je iskustvo, s time se ne rađaš.

Što biste sada poručili mlađoj sebi?

"Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova" (Mt 6,34)

U kakvom ste danas odnosu s bivšim suprugom Vladom Kalemberom?

Naš odnos temeljen je na roditeljstvu, poštovanju i prijateljstvu.

