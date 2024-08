Ana Rucner o sinu, vjeri i neugodnoj situaciji: 'Gotovo smo se sudarili'

Violončelistica Ana Rucner (41) ovo ljeto provodi radno, no unatoč poslovnim obavezama, pronašla je vrijeme za kratak predah. Sa sinom Darianom (17) otputovala je na Pag kako bi u miru i tišini provela blagdan Velike Gospe. U razgovoru za Net.hr, Ana je otkrila koliko joj je vjera važna u životu te kako joj je pružila snagu i utjehu tijekom najtežih životnih trenutaka.

"Što je za mene vjera? Vjera u Boga je moj život, način na koji dišem i funkcioniram. Bez vjere moj bi život bio prazan. Osim što sam odgajana tako, kroz život sam se u puno situacija uvjerila koliko je Isus živ. Ljudi vrlo često upoznaju Isusa tek kada se nađu u teškim situacijama, onda kada pomisle da nemaju izlaza iz određene situacije i kada im se sruši njihov svijet. Tada najčešće pronađu izlaz u vjeri, a naravno, bilo bi puno ljepše kada uopće ne bi trebali padati kako bi spoznali gdje je prava istinska ljubav, a to je u Isusu. Ja volim svjedočiti svoju vjeru i ljubav prema Bogu jer time možda nekome kome je teško mogu poslati nadu i svijetlo", započela je.

Foto: Yimu photographer 摄影师一木

"Nikada se ne bi usudila osuđivati drugoga, bio vjernik ili ne, pogriješio ili napravio nešto što nije najispravnije. I sama sam puno puta pogriješila kao i napravila stvari kojima se ne ponosim, ali u takvim situacijama si trebamo priznati pogrešku, naučiti se nositi s posljedicama, svjesno to ispovijediti i bez obzira na osude drugih hrabro ustati, naučiti nešto iz toga, ne ponavljati greške te nastaviti živjeti, naravno, s Gospodinom. Ono što jako volim, volim dobre ljude. Volim kad osjetim u drugome čisto srce. U životu nikome nije lako i svi smo mi kao ljudi skloni grijesima. Svi kadkad osjetimo ljubomoru, nelagodu, zavist, nervozu, borimo se s raznim nepravdama, osjećamo nemire. Ali to treba micati od sebe. Kako? Molitvom. A ponajviše trebamo moliti za poniznost. Ona je važan ključ naše vjere ", ispričala nam je dobro raspoložena Ana.

Bilo da su u pitanju privatne ili poslovne odluke, Ana tvrdi kako se svaki dan suočava s velikim iskušenjima. Ipak, u tim trenucima oslanja se na vjeru koja joj pruža snagu i smisao.

"Puno puta i svakodnevno imam neke izazovne trenutke. Borim se stalno, u donošenju raznih odluka da li privatnih ili poslovnih jer svaki dan su neka nova iskušenja. Ja vjerujem da Bog dozvoljava pad samo iz razloga kako bi te još više približio sebi. I sama sam u životu prolazila svakakve situacije koje su za mene u tim trenucima bile najteže, ali nikada, Bogu hvala, nisam gubila vjeru nego baš naprotiv, ona je tada još više jačala. Uvijek nastojim svaku svoju odluku predati Bogu, u molitvi, u tišini i poslušati što mi dolazi u srce. Svaki moj izbor, iako i ne najbolji, ustvari je bio baš najbolji u tom trenutku. Tako je trebalo biti", otkrila je.

'Vjera je dar'

Ana se, poput mnogih, pitala što vjera uopće znači i kako ju je najbolje razumjeti. Obratila se svećeniku, a njegov jednostavan odgovor promijenio je njezin pogled na vjeru.

"Ja sam jednom pitala svećenika: 'što znači vjera?'. Upitao me gdje idem sutra, na što sam mu ja rekla da putujem na more. Upitao me: 'Vjeruješ li ti da ćeš stići do mora?' Ja sam mu odgovorila: 'Pa naravno'. Nakon toga mi je sve postalo jasno", ispričala nam je Rucner.

Foto: Yimu photographer 摄影师一木

Ana vjeruje da sami biramo kako ćemo živjeti svoj život. Svaki novi dan, kaže, prilika je koju možemo iskoristiti s mirom i zahvalnošću, ili ga, pak, provesti u nemiru i negativnosti. Vjeruje da, kada stavimo Boga ispred svega, sve ostalo dolazi na svoje mjesto.

"Svaki dan se probuditi i otvoriti oči - to je dar jer jedan dan će ti biti zadnji. Svima nama. Jednog dana se nećeš probuditi. Hoćeš li taj život provesti u grču, u zavisti, u nemirima, ili u veselju, zahvalnosti i radosti, to je na pojedincu. Jedino što trebamo raditi drugome iza leđa, jest moliti za njega. Svaka ružna misao s vremenom postaje riječ, pa djelo i na koncu propust. Time nikome ne radimo dobro. Uvijek stavljam Boga na prvo mjesto, jer tek tada sve ostalo sjeda na pravo. Mi ljudskom snagom mislimo da možemo, no čovjek snuje, a Bog određuje", poručila je. "Ovo što govorim za mene je vjera, ne fanatizam", dodala je Rucner, na što se njezin sin uključio u razgovor i dotaknuo teme fanatizma u vjeri.

"Ne treba biti fanatik, ovo će jako malo vjernika reći, ali ovo sam ja primijetio. Ako smo fanatici, onda mi gubimo pravu sliku o Isusu. Ako netko forsira nekoga na vjeru, to nije pravo. Ti se ljudi ne oslanjaju na religiju. Religija može postati otrov, jer ako mi pratimo religiju iz krivih motiva, mi zapravo nemamo iskrenu vezu s Isusom", poručio je Darian.

O odgoju

Koliko je Ani vjera važna, dokazuje i način na koji odgaja sina. Vjeruje da mu snažna vjera pomaže da se nosi sa životnim izazovima.

"Moj sin izrasta u jednog lijepog i stabilnog muškarca jer ima čvrstoću vjere. I zna da ako mu se nešto i loše događa te ne onako kako je on zamislio, da za to postoji razlog. Bog kada makne određene ljude i situacije iz naših života, ma koliko god nam bolno bilo tada, to je zato što nam je pripremio nešto puno bolje. U to treba vjerovati. Sinu nikada nisam nametala da mora vjerovati u Boga te da mora ići na misu. Samo sam nježno nastojala spomenuti kako je divan naš nebeski otac. Uvijek sam mu govorila da bude častan, dobar, pošten i ono što učim njega, a kroz njega i sebe a to je kad osjetiš zlo, vrati mu dobrim jer je to dobro pobjednik svakoga zla", tvrdi.

Foto: Yimu photographer 摄影师一木

Nakon što se dotaknula pravih ljudskih vrijednosti, violončelistica se tijekom razgovora dosjetila neugodne situacije koju je prouzročio muškarac u prometu svojim neprimjerenim ponašanjem.

"Dok smo se sin i ja vozili, jedan muškarac je naglo ušao u našu traku i gotovo smo se sudarili. Brzo sam se pomaknula kako bih mu omogućila prolaz, no on je reagirao tako što me pljunuo kroz prozor i opsovao. Šokirala sam se i samo sam tiho rekla: 'Bog ga blagoslovio', ispričala je.

Ana i Darian dan Velike Gospe provest će na otoku Pagu. Otići će na misu, odmarati par dana, a zatim se vratiti svakodnevnim aktivnostima.

