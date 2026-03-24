Ana Rucner otvoreno o majčinstvu, razvodu i glazbi: 'Predivan i zdrav sin je ostvarenje mojih snova'

Naša proslavljena violončelistica Ana Rucner gostovala je u emisiji 'Show na kvadrat', gdje je iskreno progovorila o svom privatnom i profesionalnom životu. Umjetnica se osvrnula na glazbeni put, život u obitelji u kojoj su glazba i smijeh uvijek bili prisutni, majčinstvo koje smatra najvećim životnim uspjehom, ali i na izazove koje je donio razvod od pjevača Vlade Kalembera.

Sin Darian u središtu svega

Rucner je naglasila koliko joj je važan odnos sa sinom Darianom. Istaknula je da joj je upravo majčinstvo najljepše ostvarenje u životu.

“Danas sam svjesna da sam ostvarila najljepšu stvar, a to je majčinstvo. Zahvalna sam Bogu na predivnom, zdravom sinu i to je zapravo ostvarenje mojih snova”, rekla je.

Iako su ona i Kalember razvedeni, naglašava da su uvijek nastojali održati zdrav i stabilan odnos zbog djeteta.

“Nije neka fora pričati da smo sretno razvedeni, ali kad je već tako, hajdemo izvući najbolje i objasniti djetetu da ono nije ni za što krivo. Uvijek smo tu za njega”, iskreno je poručila.

“Dijete ne smije patiti zbog naših problema”

Govoreći o roditeljstvu nakon razvoda, Rucner je objasnila kako je s bivšim partnerom uvijek nastojala zadržati otvorenu komunikaciju i izbjeći sukobe pred djetetom. Smatra da je važno da dijete ne osjeti teret roditeljskih problema.

“Dijete ne bi trebalo patiti zbog naših problema. Mi smo odrasli ljudi i moramo funkcionirati. To je rad, odricanje, davanje i kompromis”, kazala je, dodajući da su ona i bivši suprug s Darianom uvijek razgovarali iskreno i bez osude.

Upravo takav pristup doveo je do toga da danas, kako kaže, njezin sin bez zadrške s njima dijeli sve što mu je na umu. Rucner ističe da roditelj treba biti i autoritet i prijatelj, ali priznaje da je u današnje vrijeme taj balans sve teže održati.

Glazba kao životni poziv od djetinjstva

Ana Rucner violončelo svira od svoje šeste godine, a glazba je za nju više od profesije – ona je način života. Ističe kako nikada nije razmišljala o tome da će jednog dana “ostvariti sve snove”, jer se, kako kaže, snovi stalno mijenjaju i nastaju iz dana u dan.

“Glazba je moj stil života. Ako ne voliš istinski instrument koji si odabrao, nema smisla time se baviti. Cilj zapravo ne postoji – postoji samo trenutak u kojem stvaraš ono o čemu maštaš”, objasnila je.

Prošle godine objavila je i svoj peti studijski album Balkanija, kojim je nastavila njegovati prepoznatljiv spoj klasične i suvremene glazbe.

Teška ljeta i majčina žrtva

Rucner se prisjetila i mladosti, kada joj nije uvijek bilo lako. Kao tinejdžerica, svako je ljeto provodila na seminarima i ljetnim školama violončela, najčešće na Hvaru, gdje je sate i sate vježbala dok su njezini vršnjaci uživali u bezbrižnim praznicima.

Tada je, priznaje, bilo trenutaka, a to je bilo u pubertetu, kada je poželjela odustati. No ključnu ulogu imala je njezina majka, koja ju je poticala i usmjeravala.

“Moja majka je žrtvovala svoju mladost kako bi vježbala sa mnom po deset sati dnevno. Tek danas, kao majka, shvaćam kolika je to bila žrtva”, rekla je. Upravo zahvaljujući toj upornosti i podršci, nastavila je graditi karijeru i razvijati svoj talent.

Životna filozofija: zdravlje i zahvalnost

Osim o karijeri i obitelji, Rucner je govorila i o svom pogledu na život. Istaknula je kako je s godinama naučila cijeniti male stvari, posebno zdravlje i mir.

“Takav je dar probuditi se ujutro i vidjeti da te ništa ne boli. Sve je u prolazu i jednog dana ćemo svi otići, zato se ne treba nervirati i trošiti vrijeme na krive stvari”, zaključila je.

