Ana Maras Harmander ostvarila san iz djetinjstva: 'Gluteusi su stradali, ali ljeto je blizu'

Da se snovi ostvaruju ako čvrsto vjeruješ u njih, dokazala je i naša glumica Ana Maras Harmander (44). Popularna glumica na Instagramu se pohvalila novim putovanjem na kojem je ostvarila svoju veliku želju.

Ana je otputovala u Kinu, a time je i sa svoje liste želja uspješno prekrižila posjet Kineskom zidu.

"Ono kad ostvariš san iz djetinjstva", napisala je Maras Harmander dodavši u nastavku malo više o svom iskustvu: "Uspon nije nimalo lagan, svaki dan se netko ozlijedi. Ali, evo, mi smo u jednom komadu došli i otisli. Malo su gluteusi stradali, ali ljeto je blizu."

Posjet domaće glumice Kineskom zidu dogodio se u savršenom trenutku.

Naime, travanj se smatra "zlatnom sezonom" za obilazak ove svjetske znamenitosti zbog ugodnih temperatura i bujanja prirode, što se i vidi na njezinim snimkama maglovitog planinskog pejzaža. Međutim, iskrenost o napornom usponu nije pretjerivanje: dijelovi zida poput Mutianyua ili Jiankoua, gdje se glumica vjerojatno nalazila, poznati su po stepenicama s nagibom većim od 70 stupnjeva, koje s razlogom nose imena poput "Nebeske ljestve".

Čini se kako je za Anu Maras Harmander 2026. godina u znaku putovanja i ostvarivanja osobnih ciljeva.

Nakon što je zaključila snimanje serije "Sjene prošlosti", posvetila se kazališnim daskama, ali i istraživanju svijeta.

Početkom godine uživala je u Skandinaviji, a ovim putovanjem u Kinu pratiteljima je pružila autentičan i inspirativan uvid u ljepotu i izazove koje nudi jedno od sedam svjetskih čuda potvrdivši još jednom svoj status ne samo talentirane glumice, već i strastvene svjetske putnice.

