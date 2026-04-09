FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NE SKIDA OSMIJEH /

Ana Maras Harmander ostvarila san iz djetinjstva: 'Gluteusi su stradali, ali ljeto je blizu'

×
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Hrvatska glumica Ana Maras Harmander otputovala je u Kinu, gdje joj se ostvarila i dugogodišnja želja

9.4.2026.
16:40
Hot.hr
Marko Prpic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Da se snovi ostvaruju ako čvrsto vjeruješ u njih, dokazala je i naša glumica Ana Maras Harmander (44). Popularna glumica na Instagramu se pohvalila novim putovanjem na kojem je ostvarila svoju veliku želju.

Ana je otputovala u Kinu, a time je i sa svoje liste želja uspješno prekrižila posjet Kineskom zidu.

"Ono kad ostvariš san iz djetinjstva", napisala je Maras Harmander dodavši u nastavku malo više o svom iskustvu: "Uspon nije nimalo lagan, svaki dan se netko ozlijedi. Ali, evo, mi smo u jednom komadu došli i otisli. Malo su gluteusi stradali, ali ljeto je blizu."

Posjet domaće glumice Kineskom zidu dogodio se u savršenom trenutku.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Naime, travanj se smatra "zlatnom sezonom" za obilazak ove svjetske znamenitosti zbog ugodnih temperatura i bujanja prirode, što se i vidi na njezinim snimkama maglovitog planinskog pejzaža. Međutim, iskrenost o napornom usponu nije pretjerivanje: dijelovi zida poput Mutianyua ili Jiankoua, gdje se glumica vjerojatno nalazila, poznati su po stepenicama s nagibom većim od 70 stupnjeva, koje s razlogom nose imena poput "Nebeske ljestve".

Čini se kako je za Anu Maras Harmander 2026. godina u znaku putovanja i ostvarivanja osobnih ciljeva.

Nakon što je zaključila snimanje serije "Sjene prošlosti", posvetila se kazališnim daskama, ali i istraživanju svijeta.

Početkom godine uživala je u Skandinaviji, a ovim putovanjem u Kinu pratiteljima je pružila autentičan i inspirativan uvid u ljepotu i izazove koje nudi jedno od sedam svjetskih čuda potvrdivši još jednom svoj status ne samo talentirane glumice, već i strastvene svjetske putnice.

Ana Maras HarmanderGlumicaPutovanje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike