Ana Čop otkriva nam tajne svog besprijekornog izgleda: 'Bez ovog proizvoda ne mogu zamisliti dan'

U svijetu u kojem često prevladavaju kič i prenaglašenost, Ana Čop plijeni pažnju svojom bezvremenskom ljepotom i jednostavnošću. Iako je šira javnost poznaje kao suprugu nogometaša Duje Čopa, Ana je puno više od toga - bivša manekenka koja je uvrštena na listu 12 naljepših, stručnjakinja za marketing i PR te mama. Svojom simpatčnošću osvojila je i nas, a sada je u razgovoru za Net.hr otkrila tajne svoje beauty rutine, proizvode bez kojih ne može zamisliti dan, omiljene jesenske outfite i make-up trikove koji njezin izgled čine svježim i nenametljivo glamuroznim.

Javnost često hvali Vaš atraktivan izgled. Možete li nam otkriti kako izgleda Vaša dnevna rutina njege lica?

Moja rutina je jednostavna: malo discipline i puno pažljivo odabranih proizvoda. Dan uvijek započinjem umivanjem hladnom vodom - to me razbudi i osvježi kožu. Nakon toga slijedi energizirajući tonik, serum, krema sa SPF-om i lagana krema za područje oko očiju, balzam za usne je uvijek tu jer ne volim osjećaj suhih usana.

Postoji li neka metoda njege koje se čvrsto pridržavate i koju smatrate ključnom za zdravlje kože lica?

Moja rutina njege je stalna - jutro i večer. Biram proizvode pažljivo, ne dopuštam trendovima da me zavedu, već kupujem samo ono što je u skladu, već kupujem samo ono što je u skladu s mojom kožom i načinom života. Nikada ne preskačem skidanje šminke, ma koliko umorna, trudim se što više izbjegavati direktno sunce. Vjerujem da je jako važno imati dermatologa kojem vjeruješ - netko tko zna tvoju kožu i vodi te kroz tretmane i proizvode koji su baš za tebe.

Foto: Facebook

Kako se Vaša rutina njege kože mijenja s dolaskom jeseni?

Ljeti se često borim s hiperprigmentacijama pa kada dođe jesen volim koži pružiti dubinsko čišćenje i hranjenje. Tada posežem za hydrafacial tretmanom, PRP tretmanom ili tretmanom polinukleotidima. Uz to koristim Zo Obagi proizvode koji mi pomažu održati rezultate.

Koji je Vaš must-have jesenski proizvod za hidrataciju kože? Koristite li drugačiji SPF tijekom jeseni ili ga zadržavate kroz cijelu godinu?

Bez razmišljanja – Nikel energizirajući tonik. Koristim ga već godinama i uvijek kupujem novi prije nego što stari nestane. Uz to, posljednjih godinu dana vjerna sam samo jednom SPF-u – Beauty of Joseon. Moja dermatologinja mi ga je preporučila i od tada ga ne mijenjam jer mi savršeno odgovara.

Vrlo dobro znamo da je teško održavati dugu plavu kosu i da ona zahtijeva posebnu njegu. Možete li nam otkriti kako izgleda Vaša rutina njege kose?

Moja kosa je gusta, valovita i dodatno tretirana pramenovima – kombinacija koja traži puno pažnje. Njegujem je i u salonu i kod kuće. Obožavam proizvode Kérastase i Philip B, a Philip B ulje nanosim na korijen kose otprilike 20 minuta prije pranja. Zatim slijedi šampon, maska, krema za zaštitu od topline i oblikovanje. Ako ne stignem do frizera, Dyson me uvijek spasi.

Foto: Facebook

Postoji li neki proizvod koji posebno preporučujete za njegu kose?

Nedavno sam otkrila Gisou kremu za stiliziranje i zaštitu od topline – zaglađuje kosu, daje sjaj, ukroti i najneposlušnije pramenove, a miris je zaista poseban.

Možete li nam izdvojiti neke make-up proizvode za koje smatrate da prednjače kvalitetom i koje preporučujete našim čitateljima?

Za dnevni look koristim Sweed tekući puder, dok za večernje prilike posežem za Huda Beauty. Obrve uređujem pomoću Benefit Gimme Brow gela, a trepavicama dajem mekši, prirodniji izgled uz YSL maskaru u smeđoj boji – savršena nijansa za plavuše.

Foto: Facebook

Što se sve može naći u Vašoj torbici tijekom ovog godišnjeg doba?

Uvijek nosim sve: Dior Jadore Les Adorables kremu za ruke, Laneige balzam za usne u vaniliji, Charlotte Tilbury olovku u nijansi Iconic Nude, Dior Addict lip glow butter u nijansi Toffee i, naravno, parfem - trenutno Maison Crivelli Hibiscus Mahajad.

Dotaknimo se malo mode. Kako biste opisali svoj stil? Kojim brendovima ste posebno vjerni?

Rekla bih da je moj stil klasičan, ženstven i elegantan. Volim kvalitetne materijale i krojeve koji mi laskaju, ali u kojima se osjećam ugodno. Odjeću nosim ja, a ne ona mene. Trenutno me posebno inspirira sve što stvara Anthony Vaccarello.

Foto: Facebook

Imate li omiljene outfite koji su nezaobilazni dio vašeg ormara tijekom ovog godišnjeg doba?

Jesenski outfit koji najviše volim su traperice, uski body s dugim rukavima, oversized kožna jakna i chunky loaferice - šve što je jednostavno, udobno i chic.

