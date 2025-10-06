Ana Čop otkriva nam tajne svog besprijekornog izgleda: 'Bez ovog proizvoda ne mogu zamisliti dan'
Ana Čop nam je u simpatičnom razgovoru otkrila svoje beauty tajne i što se sve može pronaći u njezinoj torbici
U svijetu u kojem često prevladavaju kič i prenaglašenost, Ana Čop plijeni pažnju svojom bezvremenskom ljepotom i jednostavnošću. Iako je šira javnost poznaje kao suprugu nogometaša Duje Čopa, Ana je puno više od toga - bivša manekenka koja je uvrštena na listu 12 naljepših, stručnjakinja za marketing i PR te mama. Svojom simpatčnošću osvojila je i nas, a sada je u razgovoru za Net.hr otkrila tajne svoje beauty rutine, proizvode bez kojih ne može zamisliti dan, omiljene jesenske outfite i make-up trikove koji njezin izgled čine svježim i nenametljivo glamuroznim.
Javnost često hvali Vaš atraktivan izgled. Možete li nam otkriti kako izgleda Vaša dnevna rutina njege lica?
Moja rutina je jednostavna: malo discipline i puno pažljivo odabranih proizvoda. Dan uvijek započinjem umivanjem hladnom vodom - to me razbudi i osvježi kožu. Nakon toga slijedi energizirajući tonik, serum, krema sa SPF-om i lagana krema za područje oko očiju, balzam za usne je uvijek tu jer ne volim osjećaj suhih usana.
Postoji li neka metoda njege koje se čvrsto pridržavate i koju smatrate ključnom za zdravlje kože lica?
Moja rutina njege je stalna - jutro i večer. Biram proizvode pažljivo, ne dopuštam trendovima da me zavedu, već kupujem samo ono što je u skladu, već kupujem samo ono što je u skladu s mojom kožom i načinom života. Nikada ne preskačem skidanje šminke, ma koliko umorna, trudim se što više izbjegavati direktno sunce. Vjerujem da je jako važno imati dermatologa kojem vjeruješ - netko tko zna tvoju kožu i vodi te kroz tretmane i proizvode koji su baš za tebe.
Kako se Vaša rutina njege kože mijenja s dolaskom jeseni?
Ljeti se često borim s hiperprigmentacijama pa kada dođe jesen volim koži pružiti dubinsko čišćenje i hranjenje. Tada posežem za hydrafacial tretmanom, PRP tretmanom ili tretmanom polinukleotidima. Uz to koristim Zo Obagi proizvode koji mi pomažu održati rezultate.
Koji je Vaš must-have jesenski proizvod za hidrataciju kože? Koristite li drugačiji SPF tijekom jeseni ili ga zadržavate kroz cijelu godinu?
Bez razmišljanja – Nikel energizirajući tonik. Koristim ga već godinama i uvijek kupujem novi prije nego što stari nestane. Uz to, posljednjih godinu dana vjerna sam samo jednom SPF-u – Beauty of Joseon. Moja dermatologinja mi ga je preporučila i od tada ga ne mijenjam jer mi savršeno odgovara.
Vrlo dobro znamo da je teško održavati dugu plavu kosu i da ona zahtijeva posebnu njegu. Možete li nam otkriti kako izgleda Vaša rutina njege kose?
Moja kosa je gusta, valovita i dodatno tretirana pramenovima – kombinacija koja traži puno pažnje. Njegujem je i u salonu i kod kuće. Obožavam proizvode Kérastase i Philip B, a Philip B ulje nanosim na korijen kose otprilike 20 minuta prije pranja. Zatim slijedi šampon, maska, krema za zaštitu od topline i oblikovanje. Ako ne stignem do frizera, Dyson me uvijek spasi.
Postoji li neki proizvod koji posebno preporučujete za njegu kose?
Nedavno sam otkrila Gisou kremu za stiliziranje i zaštitu od topline – zaglađuje kosu, daje sjaj, ukroti i najneposlušnije pramenove, a miris je zaista poseban.
Možete li nam izdvojiti neke make-up proizvode za koje smatrate da prednjače kvalitetom i koje preporučujete našim čitateljima?
Za dnevni look koristim Sweed tekući puder, dok za večernje prilike posežem za Huda Beauty. Obrve uređujem pomoću Benefit Gimme Brow gela, a trepavicama dajem mekši, prirodniji izgled uz YSL maskaru u smeđoj boji – savršena nijansa za plavuše.
Što se sve može naći u Vašoj torbici tijekom ovog godišnjeg doba?
Uvijek nosim sve: Dior Jadore Les Adorables kremu za ruke, Laneige balzam za usne u vaniliji, Charlotte Tilbury olovku u nijansi Iconic Nude, Dior Addict lip glow butter u nijansi Toffee i, naravno, parfem - trenutno Maison Crivelli Hibiscus Mahajad.
Dotaknimo se malo mode. Kako biste opisali svoj stil? Kojim brendovima ste posebno vjerni?
Rekla bih da je moj stil klasičan, ženstven i elegantan. Volim kvalitetne materijale i krojeve koji mi laskaju, ali u kojima se osjećam ugodno. Odjeću nosim ja, a ne ona mene. Trenutno me posebno inspirira sve što stvara Anthony Vaccarello.
Imate li omiljene outfite koji su nezaobilazni dio vašeg ormara tijekom ovog godišnjeg doba?
Jesenski outfit koji najviše volim su traperice, uski body s dugim rukavima, oversized kožna jakna i chunky loaferice - šve što je jednostavno, udobno i chic.
