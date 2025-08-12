Amy Schumer završila na operacijskom stolu: Teško hoda, objavila fotografije

Glumica i komičarka Amy Schumer (44) koja je javnosti poznata po ulozi u filmu Trainwreck i brojnim stand-up nastupima, otkrila je da je morala na operaciju zbog stare ozljede. Na Instagramu je podijelila da još od ozljede na surfanju ima problema s L5 kralješkom. Riječ je o petom lumbalnom kralješku u donjem dijelu leđa koji često nosi velik teret tijela i može biti izvor bolova ako se ošteti.

Komičarka koja, kako je na Instagramu objavila, hoda uz pomoć hodalice, objasnila je da je zbog toga prošla zahvat koji se zove laminektomija, a riječ je operaciji kojom se uklanja stražnji dio kosti kralješka, nazvan lamina, kako bi se napravilo više prostora za živce i smanjio pritisak na kralježničnu moždinu - glavni put kojim mozak šalje signale ostatku tijela.

Dodala je da oporavak traje kratko i našalila se kako će, kad se osjeti bolje, kupiti novi grudnjak.

Ranije otkrila da joj je dijagnosticiran Cushingov sindrom

Inače, samo tjedan dana prije operacije, Amy je pala s konja tijekom lekcije jahanja na kojoj je bila sa sinom. Nakon pada ponovno je sjela na konja i nastavila lekciju, što je, kako kaže, bila poruka i njoj i ostalim polaznicima da ne treba odustajati nakon nezgode. Također, Amy je ranije otkrila i da joj je dijagnosticiran Cushingov sindrom – zdravstveno stanje u kojem tijelo ima previše hormona kortizola, što može izazvati oticanje lica, crvenilo i druge probleme. Za to je saznala nakon što su je na internetu počeli kritizirati zbog izgleda, a liječnici su je upozorili da bi promjene na licu mogle biti znak bolesti.

Pokazalo se da je sindrom kod nje nastao zbog steroidnih injekcija koje je primala nakon poroda 2019. godine kako bi ublažila ožiljke. U njezinom slučaju, stanje se povuklo samo od sebe kad se razina kortizola vratila u normalu. Prema medicinskim preporukama, prestanak ili smanjenje doze steroida može pomoći kod ovog sindroma.

Podsjetimo, Amy Schumer je od 2018. godine u braku s kuharom Chrisom Fischerom (44). Zajedno imaju sina Genea Davida Fischera (6) rođenog u svibnju 2019. godine.

