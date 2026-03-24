NICOLE MCGRAW /

Američka veleposlanica za susret s benediktinkama odabrala neočekivanu modnu kombinaciju

Foto: eZadar

Nicole McGraw, američka veleposlanica u Hrvatskoj od 2025, otputovala je u Zadar, gdje je službene dužnosti obavila u elegantnom kompletu koji je kombinirala s tenisicama

24.3.2026.
11:00
Od listopada 2025. Nicole McGraw obnaša funkciju američke veleposlanice u Hrvatskoj, a njezin fokus u mandatu su Amerikanci u Hrvatskoj, ali i strateške točke poput hrvatskih luka, telekomunikacija i energije. 

Brinući za sigurnost Amerikanaca i mogućnosti daljnjeg razvoja gospodarske i kulturne suradnje, McGraw je otputovala u Zadar, gdje se susrela sa županom Josipom Bilaverom i gradonačelnikom Grada Zadra Šimom Erlićem. 

EZadar prenosi kako je susret protekao u konstruktivnom razgovoru te kako je veleposlanica McGraw posjetila i Stalnu izložbu crkvene umjetnosti u Zadru.

Na izložbi su je dočekali ravnatelj SICU-a don Ante Sorić i zadarske benediktinke predvođene časnom majkom Anastazijom Čizmin.

Plavokosa je veleposlanica za službeno putovanje u Zadar odabrala business casual styling: svijetlo plavi komplet brenda Self-Portrait koji se sastoji od sakoa i kratke suknje koji je kombinirala sa sportskim tenisicama luksuznog francuskog brenda Chanel. 

Prema podatcima dostupnima na Internetu, cijena tenisica s prepoznatljivim "CC" logotipom stoje oko 1.200 eura, dok cijena torbe Louis Vuitton koju je nosila može doseći i do dvije tisuće eura. 

Američka veleposlanica u svojim je služenim diplomatskim istupima dosad pokazala da je velika ljubiteljica mode pa je nerijetko možemo vidjeti kako nosi renomirane luksuzne modne brendove poput Valentina, a čini se kako joj je posebno draga estetika britanskog brenda Self-Portrait, brenda koji često nosi i Kate Middleton.

