Glumica Amber Heard (36) na suđenju je svjedočila o ponašanju svog bivšeg supruga Johnnyja Deppa (58) dok su bili u braku. Glumica je ispričala kako je Depp tijekom jednog zajedničkog odmora u Kaliforniji nasrnuo na nju u jednoj od prikolica.

'Razderao mi je haljinu'

"Postalo je jasno da je tražio nešto", objasnila je Heard sudu, prenosi LadBible. Dodala je da ju je Depp pitao "gdje to skrivaš?". Međutim nije imala pojma o čemu on govori, Heard je ispričala kako ju je njezin tadašnji suprug počeo dirati. "Razderao mi haljinu, hvatao me za grudi, dodirivao mi je bedra, strgnuo mi je donje rublje”, rekla je glumica na sudu. "Zatim je stavio prste u mene. Rekao je da traži svoju drogu, svoj kokain", ispričala je Heard koja je tada postala vidno uznemirena, histerično plačući i govoreći kroz zube.

Glumica se prisjetila kako je Depp "gurnuo svoje prste" u nju i vrtio ih kako bi pokušao pronaći kokain. Heard je rekla da postupci njenog tadašnjeg supruga "nisu imali smisla" i da ona "nije znala što učiniti". "Bila sam ukopana, zurila sam u glupo svjetlo", rekla je. Svjedočenje je uslijedilo dan nakon što je forenzička i klinička psihologinja dr. Dawn Hughes ispričala na sudu o istom incidentu i kako je to bio primjer Deppova "seksualnog nasilja" nad Heardom.

Istu priču je potvrdila i psihologinja

Hughes je na sudu rekla da je Depp "bio pijan ili napušen" te da je "bacio Heard na krevet" i "strgnuo joj spavaćicu te se pokušao seksati s njom". Sudu je ispričala i još jednu potresnu priču protiv Deppa: "Prisilio ju je da mu pruži oralni seks kad je bio ljut. To nisu bili trenuci ljubavi, to su bili trenuci dominacije." Hughes je opisala "alkoholom potaknute" incidente u kojima bi glumac mogao postati bijesan ako ne bi mogao nastaviti sa seksom. "Ako nije bio u stanju seksati se, naljutio bi se na nju", rekla je dr. Hughes na sudu.

Svjedočenje psihologinje pokrenulo je obranu Amber Heard protiv njenog bivšeg supruga, koji ju je tužio za 50 milijuna dolara zbog klevete. Heard je podnijela protutužbu za 100 milijuna dolara. Deppov pravni postupak uslijedio je nakon što je Washington Posta 2018. napisao članak s naslovom: "Progovorila sam protiv seksualnog nasilja - i suočila se s gnjevom naše kulture. To se mora promijeniti."

Iako Heard u članku nije imenovala Deppa, "razumno se zaključilo" da govori o svom bivšem suprugu. Doktorica Dawn Hughes, forenzička psihologinja i stručnjakinja za obiteljsko nasilje sa sjedištem u New Yorku, sudjelovala je na suđenju kako bi otkrila što joj je Heard rekla o Deppovim djelima "seksualnog nasilja". Stručnjakinja za obiteljsko nasilje prva je otkrila i time je potvrdila izjavu Heard o tome da je Depp tražio kokain u vagini svoje sada već bivše supruge.