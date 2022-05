U točno 20 sati Amber Heard izašla je pred sutkinju. Nakon što se predstavila, objasnila je zbog čega se nalazi na sudu te otkrila kako se osjeća: "Užasno je ovo za mene, da sjedim tu tjednima, proživljavam sve ponovno ovdje, pred ljudima koje poznajem, neke dobro, neke ne toliko. Teško mi je govoriti, o životu kakav smo imali. Ovo je najteže što sam ikad morala proći do sada", rekla je sa suzama u očima.

Nakon što je sudu ispričala detalje o svom djetinjstvu, započela je priču o svom prvom susretu s Johnnyjem Deppom. Upravo joj je on telefonom rekao kako je dobila ulogu u filmu "Portorikanske noći: dnevnik opijanja".

"Znala sam tko je on, nisam bila obožavateljica njegovog rada, nisam bila upoznata s njim, ali sam znala tko je on… Ja sam bezimena glumica, imala sam 22 godine, mislim… Bio je dvostruko stariji od mene, svjetski poznati glumac… Mislila sam da je to izvanredno", rekla je i priznala kako je bila svjesna činjenice da je i on - kao i ona - zauzet. Iako su se nakon snimanja filma prestali čuti, jednu je večer u Los Angelesu došla u njegovu sobu, misleći da će se naći s redateljem Bruceom Robinsonom. Tada su se poljubili, a Amber je priznala da se osjećala uz Deppa kao djevojka od milijun dolara.