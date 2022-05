Manekenka i kćerka Kate Moss (48), Lila (19), na veliki modni događaj Met Gala došla je u prozirnoj haljini koja je otkrila inzulinsku pumpu i monitor, koje manekenka nosi kako bi joj pomogli oko regulacije dijabetesa tipa 1.

'Ovo ide sa mnom posvuda'

Lila je na modni događaj stigla u društvu majke supermodela, 19-godišnjakinja se na crvenom tepihu pojavila u prozirnoj bež Burberry haljini, ukrašenoj slovima i brojevima i optočenom dijamantima. Detalji koji su posebno privukli pozornost na događaju su inzulinska pumpa na lijevom kuku i uređaj za kontinuirano praćenje glukoze u krvi na njezinoj gornjoj desnoj ruci, fotografi su Lilu uslikali dok je ulazila u kultni njujorški Metropolitan Museum of Modern Art.

"Ovo je jako važno držati u torbi, ide sa mnom posvuda", otkrila je Lila, kći Kate i njenog bivšeg partnera Jeffersona Hacka, koja ima Apple AirTag pričvršćen na čitač inzulinske pumpe kako ga ne bi izgubila, piše Daily Mail.

Lilina inzulinska pumpa bila je vidljiva dok je hodala pistom u kupaćem kostimu na Versaceovom posebnom događaju tijekom Milanskog tjedna mode ranije ove godine. Govoreći o svom stanju 2020., rekla je za The Kit: "Mislim da malo ljudi zna da imam dijabetes. To se izvana ne vidi, tako da nitko ne bi znao samo kad bi te pogledao." Dijabetes tipa 1 uzrokuje previsoku razinu glukoze (šećera) u krvi. To se događa kada tijelo ne može proizvesti dovoljno hormona zvanog inzulin, koji kontrolira glukozu u krvi, onda su potrebne dnevne injekcije inzulina kako bi se održala razina glukoze u krvi pod kontrolom.

Otkrila je i tajne o slavnoj mami

Nedavno je Lila krasila naslovnicu britanskog Voguea, za koji je otvoreno progovorila o svom odnosu s majkom, zašto ju je sve do nedavno nazivala starom i dosadnom te objasnila kako se danas divi njezinom uspjehu i stilu.

"Prije neke tri ili četiri godine shvatila sam da moja mama zapravo ima istančan ukus i zbilja cool stil. Moram joj to sada priznati", rekla je Lila pa dodala da Kate Moss u svom ormaru nema trenirku, samo pidžame. "Vjerojatno će me mrziti kad ovo kažem, ali ona uopće ne želi da itko zna da nosi trenirke", rekla je Lila pa otkrila da ona od majke uzima skupocjene dizajnerske komade, dok Kate od kćeri posuđuje casual odjeću high street brendova.