Justin Bieber objavio uznemirujuće priznanje: 'Uvijek sam se osjećao kao prevarant'

Kanadski pop pjevač Justin Bieber ponovno je privukao pažnju javnosti, ali ovog puta ne zbog nove glazbe, već zbog iskrene ispovijesti o svojim unutarnjim borbama. U četvrtak je na svom Instagram storyju podijelio poruku s 294 milijuna pratitelja u kojoj je progovorio o osjećaju nedostojnosti i nesigurnosti unatoč stalnim pohvalama koje dobiva.

"Ljudi su mi cijeli život govorili: 'Wow, Justin, zaslužuješ to', a ja sam se osobno uvijek osjećao nedostojnim. Kao da sam prevarant. Kada bi mi netko rekao da nešto zaslužujem, osjećao bih se kao da nešto krijem", napisao je 30-godišnji glazbenik te nastavio "Pomislio bih: 'Kad bi samo znali moje misli. Koliko sudim druge, koliko sam zapravo sebičan, ne bi ovo govorili".

Foto: Instagram

Dodao je i da želi da njegovi pratitelji znaju da nisu sami ako se osjećaju nesigurno.

"Ako se osjećate kao da nešto skrivate, dobrodošli u klub. Ja se definitivno većinu dana osjećam nespremno i nekvalificirano", zaključio je.

Ova poruka dolazi nakon što se javnost zabrinula za njegovo zdravlje. Naime, prošlog mjeseca pjevač je prisustvovao događaju svoje supruge Hailey Bieber u Los Angelesu povodom promocije njezinog brenda Rhode. Video s tog događaja, koji je postao viralan na TikToku, prikazuje Justina s velikim osmijehom na licu dok se lagano njiše s jedne strane na drugu razgovarajući s gostima.

Mnogi su komentirali da njegov izgled i ponašanje nije baš uobičajeno za njega.

"Jeste li sigurni da je to Justin Bieber?", "Odbijam vjerovati da je to Justin Bieber", "Je li on dobro", glasili su neki od komentara dok su drugi komentirali da im je teško gledati ga u takvom stanju.

Foto: Profimedia Justin Bieber

Nakon špekulacija o njegovom fizičkom i mentalnom zdravlju, Bieberov tim dao je izjavu za TMZ u kojoj je te spekulacije nazvao "iscrpljujućima i jadnima". Naglasili su da, unatoč očitim činjenicama, neki ljudi i dalje žele širiti negativne i štetne priče.

Dodali su kako se pjevač trenutno fokusira na obitelj i glazbu. Justin i Hailey Bieber u kolovozu su dočekali svoje prvo dijete, sina Jacka, a Justin je posvećen ulozi oca i radu na novim glazbenim projektima.

