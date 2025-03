Nikolina Kovačević o životu u Španjolskoj: 'Ovdje nema podjela, svi smo jednaki'

Nikolina Kovačević (26), poznata influencerica koja je promijenila spol, napravila je još jedan veliki korak – preselila se u zemlju koja joj je oduvijek bila u srcu. O Španjolskoj je sanjala još kao dijete, a sada je ostvarila životnu želju. U razgovoru s nama otkrila je čari španjolske kulture, gastronomije i načina života te podijelila svoje dojmove.

Zašto ste odabrali baš Španjolsku za putovanje, i za mjesto gdje ćete se preseliti?

Oduvijek sam maštala o posjetu Španjolskoj. Kao dijete sam s bakom gledala telenovele i već tada naučila španjolski jezik, zaljubivši se u latino kulturu. Uvijek sam imala omiljeni lik u seriji i zamišljala da sam to ja. Iako mi je to nekoć bila samo želja, sada sam već drugi put u Španjolskoj i svakim danom sve više volim ovu zemlju.

Foto: Instagram

Koji je bio prvi grad koji ste posjetili i kakav je bio prvi dojam?

Prvi grad bio je Barcelona i čim sam sletjela, osjećala sam se kao kod kuće. Barcelona je izrazito živ grad, sezona traje tijekom cijele godine, a najviše me oduševila sloboda koju imaju ljudi koji ondje žive – sloboda da budu ono što jesu. Barcelona je poznata po raznolikosti i na ulicama možete vidjeti svašta, zbog čega smatram da je to jedan od najboljih gradova za život LGBT zajednice.

Jeste li probali neko tradicionalno jelo? Koje vam je bilo najdraže?

Najviše volim tortilje i oduševljena sam svim njihovim varijantama. Naravno, probala sam i njihovo najpoznatije jelo – paellu s plodovima mora, i to svatko mora isprobati tko dođe ovdje. Ocjena 10/10.

Jeste li probali neku hranu koja vam se nije svidjela?

Za sada mi se sve što sam probala svidjelo. Mislim da to ovisi i o restoranima koje posjetite – uvijek provjerim recenzije na internetu ili poslušam preporuke prijatelja. U Španjolskoj imam dosta poznanstava i lako sklapam nova, pa nisam imala loših iskustava s hranom.

Jeste li izlazili u noćne klubove? Kakav je noćni život u Španjolskoj?

Prava sam "party girl", obožavam izlaske i dobru zabavu, a Barcelona je kao stvorena za to. Klubovi rade svaki dan u tjednu i uvijek su puni, tako da možete izaći kad god poželite. Bitno je samo kakvu glazbu volite – ja volim elektronsku i reggaeton, ali na kraju je najvažnije društvo. Ako je ekipa dobra, zabava je zagarantirana. U nekoliko klubova u kojima sam bila nema podjele na muški i ženski toalet, nego su zajednički. Isprva mi je to bilo šokantno, ali s vremenom mi se svidjelo. Pomislila sam: "Wow, ovdje nema podjela, ovdje smo svi jednaki", i to mi je bilo predivno.

Foto: Instagram

Kakvi su ljudi u Španjolskoj? Jeste li se s nekim sprijateljili?

Ljudi su ljudi – svuda ima i dobrih i loših. No ono što Španjolce izdvaja jest njihova vedrina, pozitivnost i otvorenost. U Španjolskoj je sve normalno, rijetko što je tabu tema. Zato ih obožavam i ovdje se osjećam kao kod kuće. Već imam mnogo poznanstava, a svakoga dana upoznam nekoga novoga. No, pažljivo biram tko će mi postati prijatelj, a tko će ostati samo poznanik.

Imate li neki poseban trenutak ili zanimljivu priču s putovanja?

Poseban trenutak bio je moj posjet Marbelli. Jug Španjolske je predivan, klima je savršena – trenutačno je svaki dan oko 20 stupnjeva, teško je povjerovati da je zima. Toliko sam željela posjetiti Marbellu, a kad sam napokon bila tamo, osjećala sam se kao u snu. Bila sam neopisivo zahvalna što sam baš ondje.

Planirate li se vratiti i koje biste mjesto sljedeće voljeli posjetiti?

Šestog svibnja slavim 27. rođendan i, budući da ne volim godine, odlučila sam si olakšati tu činjenicu tako što sam si kupila karte za Ibizu! Ove godine idem na Ibizu i planiram ići na party kod slavnog Davida Guette. Želim si pokloniti lud i nezaboravan provod za rođendan. Osim Ibize, voljela bih posjetiti i Tenerife, tako da ću sigurno jednog dana i tamo otići.

Biste li mogli zamisliti da živite u Španjolskoj?

Zapravo, moj dolazak u Španjolsku bio je s ciljem da ovdje ostanem živjeti. Ovo je moj dom. Puno sam putovala, ali jedino sam se ovdje osjećala kao kod kuće. Ovdje se osjećam slobodno i sigurna sam da mogu živjeti punim plućima. Jedva čekam vidjeti što mi sve život ovdje donosi. Zaljubljena sam u jezik, kulturu i klimu te sam neopisivo sretna i zahvalna što sam uspjela ostvariti svoj san – živjeti u Španjolskoj.

