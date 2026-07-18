Alka Vuica zaplesala na luksuznoj jahti vrijednoj 1,5 milijuna eura

Alka Vuica (65) nedavno je objavila novu pjesmu 'Bella Moja' te izdala i spot u kojem su prikazane prave ljetne aktivnosti. Vuica u spotu uživa na plaži i ispija različita pića, a mnogima su pažnju privukli i kadrovi na kojima pozira na jahti. Samu jahtu je Alka pokazala i na svojim društvenim mrežama prije dva tjedna.

Foto: Youtube/Screenshot

Vrtoglava cijena

Luksuzno plovilo iz njezinog spota je Frauscher 1414 Demon, čija se cijena, ovisno o opremi i konfiguracijama, kreće od milijun do 1,8 milijuna eura. 24sata piše da je motorna jahta iz spota Alke Vuice vrijedna je 1,5 milijuna eura. Prema podacima sa službene stranice proizvođača, ova jahta ima kabinu, kupaonicu, kuhinjski prostor i ležajeve za četvero ljudi te je dugačka nešto manje od 14 metara. Spot je snimala u Umagu, a njezin sin Arian (36) također je radio na njemu. Alka je napisala tekst za pjesmu, a glazbu potpisuje Marija Mirković (43).

Uskoro stiže prinova

Uzbuđenja Vuici ne nedostaje ni u privatnom životu jer će uskoro postati baka. Njezin sin Arian i akademska slikarica Dora Šitum (28) iščekuju svoje prvo dijete. Prošlog mjeseca je Alka izjavila kako se veseli prinovi, ali i da je pod stresom. Poznata glazbenica tom je prigodom otvoreno progovorila o obiteljskim odnosima i pripremama za dolazak prinove.

"Volim pomagati pa se često u sve petljam, iako mladima to ponekad ide na živce. But ja to radim dobronamjerno. Imam sreću što imam jako zrelu nevjestu Doru. Predivno se slažu i jako se vole. Sigurna sam da će biti prekrasni roditelji" rekla je.