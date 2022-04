Jednom je izjavila da su radost stvaranja i glazbene suradnje njezino pogonsko gorivo, a u posljednjih godinu dana to je u cijelosti potvrdila. Marija Mirković, koja je glazbenu karijeru započela uz skupinu The Frajle, već godinu dana je u solo vodama, a sada se predstavlja novim singlom "Moja duša", za koji je napisala glazbu i tekst.

Novi je singl nastao u suradnji s trojicom producenata, Draganom Brnasom i mladim dvojem 8bit, iza kojega stoje Rando Stipišić i Luka Mrduljaš. Spot za novi singl sniman je u Istanbulu i slikom priča ljubavnu priču o pripadnosti jedne duše koja obećaje zagrljaje i pripadnost u trenucima najvećih nevolja. Autorica spota je Sandra Mihaljević, a povodom novog singla razgovarali smo s Marijom i saznali detalje o novoj pjesmi, ali i s kakvim se sve izazovima susreće u samostalnoj karijeri.

NET.HR: Nedavno ste predstavili novu pjesmu 'Moja duša', na kojoj ste surađivali s Draganom Brnasom, Random Stipišićem i Lukom Mrduljašem. Pjesmu karakterizira moderan zvuk, s prepoznatljivim tradicionalnim melosom. Što biste Voljeli da publika najviše prigrli u ovoj pjesmi?

MARIJA: Voljela bih da pjesma postane slušana, da je ljudi vole, da je slušaju i kad su tužni i kada se spremaju za izlazak, da je vežu za neke lijepe uspomene.

NET.HR: Spot za prvi singl snimali ste u Veneciji, a drugi u Istanbulu. Koliko su dugo trajala snimanja i što sve može 'poći po zlu' kada radite na nepoznatom terenu?

MARIJA: Odlično pitanje. U Veneciji je sve išlo kako treba, iako smo pomjerali snimanja zbog COVID mjera, ali na kraju je sve bilo uspješno. U Istanbulu je bilo vrlo zanimljivo. Naime, prvi termin snimanja smo pomjerili jer je baš tih dana Istanbul bio zatvoren zbog snježnih mećava, što je dosta rijetko za taj kraj. Samo snimanje je bilo za vikend, što uopće nije bilo jednostavno jer je grad pun turista i sve je išlo sporo. I kao šlag na tortu, tog dana je Bešiktaš imao utakmicu pa je veliki dio grada, koji je nama trebao za snimanje, bio zatvoren. Sve u svemu, dosta je napornije nego kada se snima na “domaćem” terenu, ali je svakako veće zadovoljstvo na kraju.

NET.HR: Za grupu Cambi napisali ste pjesmu 'Zaljubljen'. Skladba je ostvarila niz nominacija među kojima su one za Zlatni studio, Hit godine na Narodnom radiju, a proglašena je i jednom od najstreamanijih pjesama godine. Što je Vama, kao autoru, od svega toga najvažnije.

MARIJA: Sve mi je važno. Važno mi je da je pjesma otišla pravim izvođačima, jer koliko god pjesma bila dobra, ako se ne iznese na pravi način, mislim da ne može da dođe do publike. Cambi su predivno otpjevali pjesmu i uradili ozbiljan posao što se tiče same promocije. Nagrade i nominacije nužno dolaze ako ta pjesma ima svoju publiku i ako je ljudi vole. I to je ono najbitnije.

NET.HR: Sada ste ponovno na 'glazbenom početku'. Doslovno - od novog YouTube kanala s nula pretplatnika, novih profila na društvenim mrežama, do novih turneja. Jesu li postojale situacije kroz koje ste prošli sto puta s Frajlama, a ipak su bile izazovnije nego što ste mislili kao solo izvođačica?

MARIJA: Ja sad na to gledam da sam na početku nastavka karijere. Imam nove društvene mreže i YouTube kanal, ali imam dosta godina rada iza sebe pa nekako ide lakše nego na samom početku s Frajlama. Postoje situacije koje sam prošla s Frajlama i za koje sam mislila da više neću prolaziti, ali u ovom trenutak mi ne predstavljaju problem. Mislim da je najbitnije da ljudi upamte moje ime i prezime jer do sada sam bila Frajla Mara ili “ona mala, desno, s gitarom”. Sada sam Marija Mirković i mislim da kada ljudi spoje moje ime i prezime s onim što sam bila u Frajlama, bit će sve jednostavnije. Za sada dobro ide.

NET.HR: 'Voljela bih da uđem u kafanu i naručim pjesmu koju sam pisala, a Halid otpjevao', rekli ste za Azru. Jeste li primijetili razliku u pogledu na narodnu glazbu u Hrvatskoj, Kosovu ili primjerice - Srbiji i BiH. Kako je narodna glazba, prema Vašem mišljenju, prihvaćena na različitim dijelovima Balkana?

MARIJA: Odrasla sam u Prištini, na Kosovu i Metohiji i puno lijepih tradicionalnih pjesama dolazi iz tog kraja. Naravno da je sve to utjecalo i na moju sklonost da napišem i neku narodnu pjesmu pa samim tim i na želju da npr. Nekada u budućnosti Halid otpjeva neku od svojih pjesama jer smatram da je vrhunski interpretator i da nalazi put do srca ljudi. Narodne glazbe više baš i nema, ali kada se malo ode u kafanu, jasno je da ona vrlo postoji i da ljudi vole te stare dobre narodne pjesme. Jedan nam je dokaz i film o Tomi Zdravkoviću, koji je regionalno postigao veliki uspjeh i samo potvrdio da lijepe pjesme s lijepim tekstovima i emocijom i dalje imaju veliku publiku.

NET.HR: Rado surađujete s Alkom Vuicom. Koje su vaše tri sličnosti, a po čemu se najviše razlikujete?

MARIJA: Nemamo puno sličnosti, ali mislim da imamo najbitniju, a to je ljubav prema muzici i stvaranju.

NET.HR: Koja je najveća predrasuda koju ste imali o Alki dok je niste upoznali?

MARIJA: Nisam imala predrasuda. Jedino što nisam znala koliko je odličnih tekstova do sada napisala i što je sve radila. To sam tek u radu s njom shvatila i mislim da je ona jedna od onih umjetnika koje treba čuvati i ozbiljno cijeniti.

NET.HR: Vaš prvi singl nosio je naziv 'Požuri, požuri' i regionalna ga je publika jako dobro prihvatila. Jeste li neke situacije u životu 'požurili', a možda je bilo pametnije da malo 'pustite' vremenu da odradi svoje. Biste li za sebe rekli da ste brzopleti?

MARIJA: Pa svaka situaciju ima svoje vrijeme. Ako nekad ne požurimo, propustit ćemo nešto zbog čega će nam kasnije biti žao. Nisam brzopleta, ali nisam baš ni osoba koja stoji sa strane i čeka. Recimo da sam negdje u sredini i da prema situaciji gledam trebam li ubrzati ili usporiti. Znam biti strpljiva i to je dosta bitno. Ranije baš i nisam znala.

NET.HR: Jednom ste prilikom izjavili da su radost stvaranja i glazbene suradnje Vaše pogonsko gorivo. Što Vas još pokreće u životu?

MARIJA: Ljubav me pokreće, ona me je uvijek pokretala. Ranije sam znala često se zaljubljivati i tako zaljubljena pisati pjesme pa sam svakodnevno bila inspirirana. Onda sam shvatila da se pjesme mogu pisati i bez lude zaljubljenosti i da ima puno toga što mi je zanimljivo i inspirativno.

NET.HR: Biste li za sebe rekli da ste introvert ili ekstrovert?

MARIJA: Zavisi od situacije. Rekla bih da me je period korone malo promijenio. Bila sam dosta ekstrovertirana, svaki after party je bio moj i dosta mi je bio aktivan društveni život. Taj period korone mi je teško pao, ali sam naučila da nije ništa strašno ako budem kod kuće i gledam filmove i budem malo sama. Da za stvaranje moram malo biti sama sa sobom. Sada podjednako uživam u društvu i u samoći, nemam problem biti u bilo kojoj od te dvije situacije.

NET.HR: Rekli ste da slušate različitu glazbu. Postoji li neki žanr koji je vaš guilty pleasure, a da to nitko ne bi spojio s Vama?

MARIJA: Sigurno nitko sa mnom ne bi spojio da mi je jedan od omiljenijih bendova Pero Deformero, novosadski bend pandan Brkovima. Volim grčke narodnjake iako ih apsolutno ništa ne razumijem. Ali se dobro provodim uz tu glazbu, znam sve tekstove i najglasnija sam.

NET.HR: Imate li u svojoj kolekciji više gitara ili šešira?

MARIJA: Mrtva trka. Nemam samo gitare, nego imam i bouzouki, bas gitare, klavir, guitalele, ukulele… Imam više instrumenata nego šešira, za sada. Vidjet ćemo za par godina tko će pobijediti. Ako nastavim ovim tempom, mislim da ću se morati obogatiti i kupiti kuću s posebnim sobama za instrumente i šešire. Naravno, ne smijemo zaboraviti i štikle.

NET.HR: Da do kraja života možete živjeti u samo jednom gradu, koji biste grad odabrali?

MARIJA: Jao! Jako teško pitanje za mene. Cijeli život živim u dva grada pa sam nekako navikla na to. Ali sigurno bih živjela u nekom gradu na moru.