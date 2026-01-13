Alka Vuica nakon faceliftinga 'počastila' se putovanjem: Evo gdje uživa proslavljena glazbenica

Glazbenica Alka Vuica (64) početak 2026. godine odlučila je provesti u velikom stilu. Nakon iznimno aktivne i uspješne godine, koja je bila u znaku proslave četrdeset godina karijere, pjevačica si je priuštila zasluženi odmor u Dubaiju. Svojim pratiteljima na Instagramu otkrila je djelić atmosfere, podijelivši seriju fotografija i videozapisa.

U svojoj objavi, Alka je sažela doživljaj: "La Dolce vita u Dubaiu. Savršen dan u savršenom društvu". Fotografije i videozapisi snimljeni su u prestižnom restoranu Cala Vista, odakle se pruža spektakularan pogled na jedan od simbola Dubaija, hotel Burj Al Arab. Alka je za ovu prigodu odabrala upečatljivu modnu kombinaciju, dugu haljinu živopisnih boja s apstraktnim uzorkom, koju je upotpunila velikim crnim šeširom, sunčanim naočalama i narančastim naušnicama.

Objavom je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a komentari su se nizali jedan za drugim. Obožavatelji su joj uputili brojne komplimente.

Novi izgled nakon uspješne 2025. godine

Ovaj odmor u Dubaiju dolazi kao kruna iznimno zahtjevnog, ali i uspješnog razdoblja za Alku Vuicu. Cijela 2025. godina bila je posvećena obilježavanju njezine impresivne karijere, a vrhunac je bio veliki slavljenički koncert "40 godina hitova: Alka Vuica i prijatelji" održan na zagrebačkoj Šalati.

Osim toga, fotografije iz Dubaija među prvima su koje je podijelila nakon što je krajem 2025. otvoreno za Gloriju progovorila o estetskom zahvatu faceliftinga. Alka izgleda svježe i pomlađeno, a osmijeh na njezinom licu otkriva da se osjeća sjajno u svojoj koži.

