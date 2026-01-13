FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKAV LUKSUZ /

Alka Vuica nakon faceliftinga 'počastila' se putovanjem: Evo gdje uživa proslavljena glazbenica

Alka Vuica nakon faceliftinga 'počastila' se putovanjem: Evo gdje uživa proslavljena glazbenica
×
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Fotografije i videozapisi snimljeni su u prestižnom restoranu Cala Vista, odakle se pruža spektakularan pogled na jedan od simbola Dubaija, hotel Burj Al Arab

13.1.2026.
18:45
Hot.hr
Goran Stanzl/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Glazbenica Alka Vuica (64) početak 2026. godine odlučila je provesti u velikom stilu. Nakon iznimno aktivne i uspješne godine, koja je bila u znaku proslave četrdeset godina karijere, pjevačica si je priuštila zasluženi odmor u Dubaiju. Svojim pratiteljima na Instagramu otkrila je djelić atmosfere, podijelivši seriju fotografija i videozapisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Alka Vuica (@alka.vuica)

U svojoj objavi, Alka je sažela doživljaj: "La Dolce vita u Dubaiu. Savršen dan u savršenom društvu". Fotografije i videozapisi snimljeni su u prestižnom restoranu Cala Vista, odakle se pruža spektakularan pogled na jedan od simbola Dubaija, hotel Burj Al Arab. Alka je za ovu prigodu odabrala upečatljivu modnu kombinaciju, dugu haljinu živopisnih boja s apstraktnim uzorkom, koju je upotpunila velikim crnim šeširom, sunčanim naočalama i narančastim naušnicama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Alka Vuica (@alka.vuica)

Objavom je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a komentari su se nizali jedan za drugim. Obožavatelji su joj uputili brojne komplimente. 

Novi izgled nakon uspješne 2025. godine

Ovaj odmor u Dubaiju dolazi kao kruna iznimno zahtjevnog, ali i uspješnog razdoblja za Alku Vuicu. Cijela 2025. godina bila je posvećena obilježavanju njezine impresivne karijere, a vrhunac je bio veliki slavljenički koncert "40 godina hitova: Alka Vuica i prijatelji" održan na zagrebačkoj Šalati.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Alka Vuica (@alka.vuica)

Osim toga, fotografije iz Dubaija među prvima su koje je podijelila nakon što je krajem 2025. otvoreno za Gloriju progovorila o estetskom zahvatu faceliftinga. Alka izgleda svježe i pomlađeno, a osmijeh na njezinom licu otkriva da se osjeća sjajno u svojoj koži. 

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak

Alka VuicaDubaiPutovanje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAKAV LUKSUZ /
Alka Vuica nakon faceliftinga 'počastila' se putovanjem: Evo gdje uživa proslavljena glazbenica