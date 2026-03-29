'UNOSI NOVU RADOST'

Alka Vuica otkrila veselu vijest: 'Već dugo priželjkujem ovaj trenutak'

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U obitelji još nisu odlučili ime za budućeg unuka

29.3.2026.
Hrvatska kantautorica Alka Vuica (64) uskoro će postati baka, a unatoč nadolazećoj obiteljskoj ulozi i dalje punom parom nastavlja s glazbenim aktivnostima. Krajem tjedna otvorila je dodjelu Porina zajedno s Lukom Nižetićem (42) i grupom Let 3, izvodeći pjesmu 'Ljubim te do krvi'.

Veselje zbog unuka

Alka je otkrila da se u srpnju očekuje rođenje njezina prvog unuka, sina njezina sina Arijana i snaha Dora Šitum. "Ne osjećam se kao baka, ali veselim se i već dugo priželjkujem ovaj trenutak. Malo dijete unosi novu radost u obitelj", rekla je.

S rođenjem unuka u obitelji dolazi i pitanje imena, koje još nisu odlučili. "Još se dogovaramo. Najvažnije je da moj sin i Dora budu zadovoljni izborom", dodala je Alka za 24sata

Impresivan stajling na Porinu

Na dodjeli Porina istaknula se upečatljivim stajlingom – mini haljinom s dubokim dekolteom, visokim crvenim čizmama i ogrtačem s likom Fride Kahlo, dok je frizura bila inspirirana Amy Winehouse

Iako je ove godine Porin izmakao Alkinoj pjesmi, ona je autorica teksta pjesme 'Zamisli', koju izvodi Josipa Lisac (76). Podsjetila je da je već osvojila Porin 2010. godine s Josipom Lisac za pjesmu 'Živim po svome', ali smatra da nedostaje nagrada posebno za najbolji tekst.

Alka VuicaBakaBeba
