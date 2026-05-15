U emisiju o izvanzemaljcima greškom su kao gosta umjesto ufologa pozvali urologa

Organizatori argentinske radijske postaje Vorterix, koja povremeno prenosi svoje emisije na streaming platformama, počinili su genijalan gaf koji je postao viralna priča diljem svijeta. Naime, u emisiju posvećenu izvanzemaljcima zabunom su pozvali urologa umjesto ufologa!

Reći će netko, pa dobro, pogriješili su pri samo jednom slovu, no lice sirotoga liječnika već je od prve sekunde odavalo da se osjeća kao Alisa u zemlji čudesa.

"Ali ja sam urolog, ne ufolog", odvratio je taj muškarac kada ga je voditelj u uvodu upitao odakle toliko puno zna o mogućem izvanzemaljskom životu, nakon čega je i sam razvukao osmijeh jednom kada je u studiju krenulo hihotanje.

Tema emisije bila je analiza nedavno objavljenih dokumenata o neidentificiranim anomalnim fenomenima, a kada se već tamo zatekao, urolog je dobio prigodu izraziti svoje mišljenje.

"Ne vjerujem u postojanje izvanzemaljskog života. Možda i postoji, ali ne znam", kazao je taj čovjek stručan za neke sasvim druge teme.