Alen Vitasović doživio nesreću: Zadobio teške tjelesne ozljede pa otkazao nastup

Istarski pjevač Alen Vitasović (57) objavio je na svom Facebooku da zbog zdravstvenih problema i nesreće koju je doživio ne može nastupiti na planiranom koncertu. Naime, Alen je trebao nastupiti u subotu, 27. rujna, u baru Gallery u Umagu, u sklopu glazbene večeri „Istarski i talijanski hitovi“. No, zbog ozljeda zadobivenih u nesreći - slomio je dva rebra - bio je prisiljen otkazati nastup.

„Poštovani prijatelji, moram vas obavijestiti da zbog zdravstvenih problema i nesreće koju sam zadobio (slomljena dva rebra) ne mogu nastupiti kao gost u subotu, 27.09. u caffe baru GALLERY Umag. Ispričavam se svima i nadam se da se vidimo nekom drugom prilikom“, napisao je Vitasović na društvenim mrežama.

Zabrinuti fanovi odmah su se javili u komentarima, poželjevši mu brz oporavak. Sam pjevač je dodatno poručio: „Dobro sam“.

Podsjetimo, Vitasović je ovih dana u medijima i zbog odnosa s političarkom Katarinom Peović (50), a najavljivan je i njihov zajednički nastup 11. studenog u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.

