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Alen Vitasović nastupio u Puli unatoč zabrinjavajućim nalazima: 'Srce mi skoro nije ni radilo'

Alen Vitasović nastupio u Puli unatoč zabrinjavajućim nalazima: 'Srce mi skoro nije ni radilo'
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Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Poznati pjevač odradio koncert povodom 35 godina karijere unatoč teškom zdravstvenom stanju

9.7.2026.
15:36
Hot.hr
Sasa Miljevic/PIXSELL
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Istarski glazbenik Alen Vitasović (58) ponovno je zabrinuo svoje obožavatelje objavom na Facebooku. Naime, pjevač je prije tri dana povodom 35 godina karijere održao koncert u pulskom Malom rimskom kazalištu, a nakon toga je otkrio pratiteljima razlog poteškoća koje je imao tijekom nastupa.

 

Loše vijesti nakon nastupa

Objavio je kako je koncert održao unatoč ozbiljnim zdravstvenim problemima, iako za to nije ni smio dobiti dopuštenje. Pjevač je tek nakon koncerta dobio nalaze holtera koji su pokazali zabrinjavajuću situaciju: „Na mom koncertu u Puli srce mi nije skoro ni radilo. To nitko ne zna. Riskirao sam. Upravo dobio rezultat holtera. Nisam ni smio nastupiti. Bez kisika u srcu i mozgu. Ali sam došao radi Vas. Zato molim za razumijevanje ako nastup nije bio idealan. Hvala!", napisao je Vitasović.

 

Alen Vitasović nastupio u Puli unatoč zabrinjavajućim nalazima: 'Srce mi skoro nije ni radilo'
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

 

Objava je odmah privukla velik broj komentara i podrške, a pratitelji su mu u komentarima poželjeli brz oporavak i poručili mu da je zdravlje važnije od bilo kojeg nastupa. "Nemaš se za što ispričavati nakon 35 godina u kojima si dao sebe publici. Dosta si ti golova zabio za sve nas i za Istru.", "Čuvaj sebe iznad svega. Mi koji te volimo znamo koliko si dao glazbi.", "Zdravlje je na prvom mjestu. Nisi se trebao izlagati takvom riziku, želim ti brz oporavak.", "Ne opravdavaj se nikome. Oni koji te vole razumiju kroz što prolaziš.", neki su od komentara.

Nova zdravstvena kriza nakon dramatične hospitalizacije

Podsjetimo se, Vitasović je nedavno također progovorio o zdravstvenim problemima kada je sredinom lipnja završio u bolnici nakon simptoma srčanog udara. Objasnio je kako je sve počelo nakon višednevnih nastupa na Melodijama Istre i Kvarnera. Liječnici su mu tada dijagnosticirali aritmiju, nakon čega je bio prisiljen odgoditi dva koncerta.

 

Alen VitasovićZdravstveni ProblemiKoncert
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