Senzacija u Beogradu: Aleksandra Prijović pozirala s poznatim Hrvatom, fotografija obišla regiju

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Objava je izazvala val oduševljenja među fanovima

28.10.2025.
20:52
Srpska glazbena zvijezda Aleksandra Prijović (30) oglasila se na društvenim mrežama i objavila fotografiju s pjevačem Jakovom Jozinovićem (20) čime mu je pružila podršku uoči njegovog koncerta u Beogradu. 

Foto: Instagram/screenshot

Aleksandra je uz zajedničku fotografiju dodala emotikon srca i označila Jakova što je izazvalo oduševljenje među njezinim i njegovim obožavateljima.

Jakov je trenutno jedno od najzanimljivijih novih imena na regionalnoj glazbenoj sceni, a njegov koncert u MTS dvorani u Beogradu zakazan za večeras, rasprodan je u rekordnom roku – za svega sat vremena. Ispred blagajne se formirao red od gotovo 300 ljudi, a internetska stranica za prodaju ulaznica privremeno je pala zbog ogromnog interesa.

POGLEDAJTE VIDEO: Prijović u intervjuu za RTL: 'Razumijem da nismo svi isti i da netko nešto ne voli, ali ne i to da ne mogu reći bravo! To zamjeram'

Aleksandra PrijovićJakov JozinovićInstagramObjava
