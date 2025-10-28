Senzacija u Beogradu: Aleksandra Prijović pozirala s poznatim Hrvatom, fotografija obišla regiju

Srpska glazbena zvijezda Aleksandra Prijović (30) oglasila se na društvenim mrežama i objavila fotografiju s pjevačem Jakovom Jozinovićem (20) čime mu je pružila podršku uoči njegovog koncerta u Beogradu.

Foto: Instagram/screenshot

Aleksandra je uz zajedničku fotografiju dodala emotikon srca i označila Jakova što je izazvalo oduševljenje među njezinim i njegovim obožavateljima.

Jakov je trenutno jedno od najzanimljivijih novih imena na regionalnoj glazbenoj sceni, a njegov koncert u MTS dvorani u Beogradu zakazan za večeras, rasprodan je u rekordnom roku – za svega sat vremena. Ispred blagajne se formirao red od gotovo 300 ljudi, a internetska stranica za prodaju ulaznica privremeno je pala zbog ogromnog interesa.

