Aleksandra Prijović vraća se na scenu prije očekivanog: Otkriveno prvo odredište

Budući da je tek nedavno rodila, mnogi su očekivali da će Aleksandra Prijović na scenu vratiti tek tijekom ljeta iduće godine. Ipak, popularna pjevačica odlučila je iznenaditi sve i svoj prvi nastup nakon pauze zakazati već za 29. prosinca ove godine, koncertom u Crnoj Gori, najavili su danas regionalni mediji.

Aleksandra je koncert na trgu u Baru prvotno trebala održati početkom ove godine, no zbog tragičnih događaja koji su se 1. siječnja dogodili na Cetinju, odlučila ga je odgoditi. Ubrzo nakon toga doznala je i sretnu vijest – da će po drugi put postati majka – pa se povukla s pozornice i iz javnosti.

Nedavno su se u medijima pojavile informacije kako će Prijovićka pjevati na dočeku Nove godine u beogradskom Sava centru, što su mnogi shvatili kao njezin veliki povratak pred publiku. No, tu će čast ipak prije imati obožavatelji u Crnoj Gori, gdje vlada ogromno zanimanje za koncert, piše Kurir.

Tri izlaska u mjesec dana nakon poroda

Iako je tek po drugi put postala majka, Aleksandra se nije potpuno odrekla društvenog života. U prvih mjesec dana nakon poroda čak je tri puta izašla u provod. Prvo je viđena na zabavi Lexington benda u Beogradu, gdje je spontano zapjevala svoj hit „Sve po starom“. Nakon toga pojavila se i na nastupu Bobana Rajovića, u društvu prijatelja, a zatim i na rođendanu svoje suradnice, nutricionistkinje Ane Petrović, održanom u jednom beogradskom hotelu. Ondje je ponovno uzela mikrofon, a snimke tog trenutka ubrzo su preplavile društvene mreže, prenosi Telegraf.

